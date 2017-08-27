الآثار تعتزم افتتاح 4 مشروعات أثرية جديدة

دعاء محمودقال أيمن العشماوي، رئيس قطاع الآثار المصرية، إن الوزارة بصدد افتتاح 4 مشروعات جديدة خلال العام الجاري.وأوضح العشماوي، في تصريحات لـ"المال"، أن تفاصيل المشروعات الأربعة ستعلن مع موافقة وزير الآثار،خالد العناني، على موعد الافتتاح. وعلى هامش افتتاح معرض فني بعنوان "وجوه فرعونية"، أ

دعاء محمود

قال أيمن العشماوي، رئيس قطاع الآثار المصرية، إن الوزارة بصدد افتتاح 4 مشروعات جديدة خلال العام الجاري.

وأوضح العشماوي، في تصريحات لـ”المال”، أن تفاصيل المشروعات الأربعة ستعلن مع موافقة وزير الآثار،خالد العناني، على موعد الافتتاح.

وعلى هامش افتتاح معرض فني بعنوان “وجوه فرعونية”، أضاف العشماوي، أن موسم عمل البعثات الأجنبية والمصرية في الحفائر سوف يبدأ خلال شهر أكتوبر القادم ، مشيرا إلى أن البعثات من 30 جنسية مختلفة.

وعن المعرض الذي يستمر حتى 10 سبتمبر المقبل، قالت د. رشا كمال مدير عام إدارة التنميه الثقافية بالوزارة، إنه “جاء بهدف ربط الفنانين بالمتاحف والمناطق الأثرية وإيماناً منا بدور الفن في ترسيخ الهوية الثقافية”.

وأوضحت أن “فكرة المعرض تتلخص في عمل لوحات تُعبر عن ملوك وملكات مصر علي مر العصور”.

حضر افتتاح المعرض أ.د. ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، أ.د. محمد آسحق عميد كلية التربية الفنيه، أ.د. عصمت أباظة وكيل الكلية لشئون البيئة.