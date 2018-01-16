الآثار تطلق معرض توت عنخ أمون فى 7 دول أوروبية

❐ رئيس قطاع المتاحف: معرض «كنوز الفراعنة» بموناكو يجلب 600 ألف يورودعاء محمودقالت إلهام صلاح الدين، رئيس قطاع المتاحف بوزارة الآثار، إن عام 2018 سيشهد إطلاق العديد من المعارض المؤقتة الخارجية، مضيفة أنه من المقرر إطلاق معرض «توت غنخ أمون» بـ10 مدن فى 7 دول أوروبية بداية م

❐ رئيس قطاع المتاحف: معرض «كنوز الفراعنة» بموناكو يجلب 600 ألف يورو

دعاء محمود

قالت إلهام صلاح الدين، رئيس قطاع المتاحف بوزارة الآثار، إن عام 2018 سيشهد إطلاق العديد من المعارض المؤقتة الخارجية، مضيفة أنه من المقرر إطلاق معرض «توت غنخ أمون» بـ10 مدن فى 7 دول أوروبية بداية من شهر مارس المقبل.

وأضافت «إلهام» لـ«المال»، أن أولى محطات معرض الملك الذهبى ستكون فى مدينة كاليفورنيا، وتستمر إقامته لمدة 9 أشهر، مؤكدة أن المعرض يضم 166 قطعة أثرية من مقتنيات الملك الذهبى توت عنخ أمون.

ولفتت إلى أن المعرض المؤقت «أسرار مصر الغارقة»، سوف ينتقل خلال شهر مارس المقبل من محطته الثالثة بمتحف رايتبيرغ بسويسرا إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

يذكر أن الوزارة أطلقت معرض الآثار الغارقة فى عام 2016 بـ 3 مدن أوروبية وهى «باريس، ولندن، وسويسرا» لمدة 6 أشهر، ويضم المعرض 293 قطعة أثرية، تحكى أساطير الإله «أوزوريس»، والآثار الغارقة التى عثر عليها بمدينتى هيراكليون وأبو قير، وميناء الإسكندرية الشرقى.

ويبلغ إجمالى إيرادات المعرض من إقامته بالدول الثلاث وفقًا للعقد المبرم 920 ألف يورو، وتبلغ فترة إقامة المعرض فى كل دولة 4 أشهر، إلى جانب شهرين امتدادًا فى حال جذب أعداد أكبر من الوفود لزيارة المعرض الأثرى، وتتراوح قيمة التأمين على القطع الأثرية المشاركة بكل معرض بين 10 آلاف يورو و1.200 مليون يورو، طبقًا لكل قطعة وحجمها.

وفى سياق متصل، أكدت رئيس قطاع المتاحف بوزارة الآثار، أنه من المقرر إطلاق معرض «كنوز الفراعنة» والمقرر إقامته فى موناكو خلال شهر يونيه المقبل، على أن يقام لمدة 3 أشهر وبعائد مالى يصل إلى 600 ألف يورو.

يشار إلى أن وزارة الأثار أطلقت نحو 6 معارض مؤقتة خارجية خلال العام الماضى، أبرزها افتتاح معرض «العصر الذهبى لبناة الأهرام» فى محطته السادسة بمدينة توياما اليابانية، وتم افتتاح معرض «أسرار مصر الغارقة» فى محطته الثالثة بمتحف رايتبيرغ بسويسرا فى فبراير الماضى.

كما تم افتتاح المعرض المؤقت «السلطان بيبرس البندقدارى وعصره» بالمتحف القومى بمدينة أستانة عاصمة كازاخستان، والذى يضم 22 قطعة أثرية تعود لعصر السلطان بيبرس، وتستمر مدة المعرض شهرين.