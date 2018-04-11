الآثار تطلق معرضًا للمستنسخات الأثرية بمدينة فيتربو الإيطالية

دعاء محمودتنظم وزارة الآثار، بالتعاون مع المؤسسة الإيطالية للأعمال الخيرية، معرضاً للنماذج والمستنسخات الأثرية من إنتاج وحدة النماذج الأثرية بالوزارة، تحت عنوان "كنوز مصرية" في قصر الباباوات الصقلي بمدينة فيتربو الإيطالية، بدايةً من 15 يونيو وحتي 15 أكتوبر 2018.وأوضح الدكتور عمرو الطيبي، المدير

دعاء محمود

تنظم وزارة الآثار، بالتعاون مع المؤسسة الإيطالية للأعمال الخيرية، معرضاً للنماذج والمستنسخات الأثرية من إنتاج وحدة النماذج الأثرية بالوزارة، تحت عنوان “كنوز مصرية” في قصر الباباوات الصقلي بمدينة فيتربو الإيطالية، بدايةً من 15 يونيو وحتي 15 أكتوبر 2018.

وأوضح الدكتور عمرو الطيبي، المدير التنفيذي لوحدة النماذج الأثرية بالوزارة، أن المعرض يضم 250 نموذجاً أثرياً يعبر عن عظمة ورقي الحضارة المصرية القديمة عبر العصور المختلفة، ويعكف الفنيين بوحدة إنتاج النماذج الأثرية على وضع اللمسات الأخيرة للقطع، المقرر المشاركة بها في المعرض.

وأشار إلى أن من أهم القطع المشاركة بالمعرض مستنسخ لتمثال للمعبود “بتاح” رمز الحرف والفنون بمصر القديمة، المصنوع من البوليستر المذهب ويبلغ ارتفاعه 4 أمتار، وقد استغرق العمل به قرابة 3 شهور.

جدير بالذكر أنها المرة الأولي التي يتم بها إنتاج نموذج بمثل هذا الحجم للتمثال داخل الوحدة، مما يدل علي إتقان وحرفية الفنيين بها.

ويضم المعرض مستنسخ للقناع الذهبي للملك توت عنخ آمون، ومستنسخات لتمثال للملك إخناتون، ورأس الملكة نفرتيتي، وسيشهد المعرض تخصيص قاعة عرض كاملة خاصة لمجموعة مستنسخات لإيقونات القبطية النادرة والتي تصور رحلة العائلة المقدسة إلي مصر.

وقال الطيبي إنه من المتوقع أن يشهد المعرض إقبالاً كبيراً نظراً لأنها المرة الأولي التي يتم فيها تنظيم معرضاً للمستنسخات والنماذج الأثرية المصرية، في مدينة فيتربو الإيطالية، كما أن قصر الباباوات الصقلي يتمتع بأهمية كبيرة كونه أحد الأماكن المقدسة في إيطاليا.

وسيتم تنظيم سلسلة من أربعة حفلات موسيقية فلكلورية مصرية خلال فترة المعرض.

وأكد أنه من المقرر عرض جميع القطع والنماذج الأثرية المشاركة في المعرض للبيع في نهاية المعرض لصالح وزارة الآثار، إلى جانب بيع بعض الهدايا التذكارية والتي تتراوح بين أثنين وثلاثة آلاف نسخة مماثلة من التماثيل والقطع صغيرة الحجم والتي تحاكي روائع الفن المصري القديم.