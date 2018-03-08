الآثار تطرح مناقصة عالمية لإدارة المتحف المصرى

مايو المقبل ..وتكليف «الاستثمار» بوضع 28 موقعا تجاريا على الخريطةمدحت إسماعيلأكد الدكتور خالد العناني وزير الآثار، أن وزارته تعتزم طرح مناقصة عالمية مطلع مايو المقبل، على الشركات العالمية المتخصصة فى إدارة المواقع الآثرية، لإدارة المتحف المصرى الكبير، لافتا إلى أنه يجري حاليا المراج

مايو المقبل ..وتكليف «الاستثمار» بوضع 28 موقعا تجاريا على الخريطة





مدحت إسماعيل

أكد الدكتور خالد العناني وزير الآثار، أن وزارته تعتزم طرح مناقصة عالمية مطلع مايو المقبل، على الشركات العالمية المتخصصة فى إدارة المواقع الآثرية، لإدارة المتحف المصرى الكبير، لافتا إلى أنه يجري حاليا المراجعات النهائية لكراسة شروط التعاقد.

وأضاف لـ «المال»، على هامش مؤتمر صحفى، نظمته غرفة التجارة والصناعة الفرنسية، الأحد الماضى، أنه متوقع أن تتلقى الوزارة بعد طرح المناقصة عروضا كثيرة من الشركات العالمية، نظرا لأهمية المتحف وفرصه الواعدة، مشيراً إلى أن كراسة الشروط ستتضمن آلية المحاسبة، بما يضمن حقوق الطرفين.

يذكر أن المتحف المصرى الكبير تبلغ مساحته 490 ألف متر، وعرض متحفى بمساحة 50 ألف متر مربع، ويعد أكبر متحف فى العالم متخصص فى عرض حضارة واحدة، وبدأ إنشاؤه فى 2002.

وأشار «العنانى» إلى أنه تم تكليف وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، بوضع 28 موقعاً تجاريا، على الخريطة الاستثمارية للدولة، وطرحهم على شركات القطاع الخاص، لافتا إلى أن استغلال تلك المواقع يعد أولى العوائد المالية المستهدفة من المتحف خلال الفترة المقبلة.

والمواقع المستهدف طرحها، عبارة عن سلسلة من المحال التجارية والمطاعم، بالمنطقة المجاورة للمتحف المصرى الكبير، ومشروع المتحف، ممول من اليابان، وتتولى عمليات التنفيذ شركة «أوراسكوم» للإنشاء، بالتعاون مع شريك أجنبى، وتمثل المشروعات المقرر طرحها باكورة الاستثمارات التى سينفذها القطاع الخاص بالمنطقة.

يذكر أن سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اجتمعت خلال أكتوبر الماضى، مع وزير الآثار، وتم استعراض الفرص الاستثمارية، بما فيها الفرص المجاورة للمتحف المصرى الكبير، ومتحف الحضارة.

وقال «العنانى»، إن وزارته قبلت عرضا من إحدى شركات القطاع الخاص لتدشين متحف فى مدينة الغردقة، وعرض أخر جار التفاوض على بنوده لإقامة متحف فى مدينة شرم الشيخ، لافتا إلى أن القطاع الخاص، سيتولى إنشاء وتطوير تلك المواقع مقابل %50 من إيرادات المشروع بعد تشغيله بشكل نهائى، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، طلب التوسع فى مشاركة القطاع الخاص فى إدارة وتطوير المواقع الآثرية.

وأوضح أن الحكومة ستوفر 750 مليون جنيه خلال العام الحالى، وهو الجزء المتبقى من مليارى جنيه، تم تخصيصهم للوزارة لاستكمال أعمال الاكتشافات الآثرية الجديدة، وترميم بعض المواقع، لافتا إلى أن الوزارة حصلت على 1.25 مليار جنيه فى 2017 من إجمالى المبلغ المذكور سلفا، وسيتم صرف باقى المخصصات على شرائح شهرية بواقع 200 مليون.