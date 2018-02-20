الآثار تضع اللمسات الأخيرة لافتتاح متحف تل بسطا بالشرقية

دعاء محمود: يبدأ قطاع المتاحف بوزارة الآثار في وضع اللمسات الأخيرة لمتحف تل بسطا بمحافظة الشرقية استعدادا لافتتاحه في شهر مارس المقبل. وأوضحت إلهام صلاح، رئيس قطاع المتاحف أن سيناريو العرض المتحفي تقوم علي فكرة لتسليط الضوء علي مدي اختلاف الاكتشافات من منطقة لأخري سواء كانت تربة طيبنة أو صحر

دعاء محمود:



يبدأ قطاع المتاحف بوزارة الآثار في وضع اللمسات الأخيرة لمتحف تل بسطا بمحافظة الشرقية استعدادا لافتتاحه في شهر مارس المقبل.

وأوضحت إلهام صلاح، رئيس قطاع المتاحف أن سيناريو العرض المتحفي تقوم علي فكرة لتسليط الضوء علي مدي اختلاف الاكتشافات من منطقة لأخري سواء كانت تربة طيبنة أو صحراوية بعيدة أو قريبة من النيل، شمال مصر أو صعيدها وذلك تحت عنوان “حفائر موقع”.

كما يوضح أيضا كيفية أن موقع الحفائر يستطيع أن يحدد ما إذا كان الموقع مؤهل للحياة والسكان، أم مكان لدور العبادة، أم مكان للقلاع مثل العديد من القلاع التي علي حدود مصر.



وأضافت أن المجموعات المعروضة بالمتحف هي نتائج لحفائر البعثات المصرية والأجنبية بمحافظة الشرقية منها ما يمثل الحياة، ومنها ما يمثل الموت وهي تضم مجموعة من الأدوات المختلفة المستخدمة في الحياة اليومية، ومجموعة من الأواني التي كانت تستخدم لأغراض عديدة في حياة المصري القديم.

إضافة إلي مجموعة من المسارج والتماثيل المصنوعة من التراكوتا (طين محروق) والعملات ومجموعة من تماثيل المعبودات.