الآثار: تصاريح مجانية للطلاب الفائزين بمسابقة المتحف المصري

دعاء محمودمنح الدكتور خالد العناني وزير الآثار، تصريحًا سنويًا مجانيًا لدخول المتاحف والمواقع الأثرية المفتوحة للزيارة، للطلاب الفائزين في المسابقة التي أقيمت صباح اليوم بالمتحف المصري بالتحرير، ضمن مبادرة "الإرادة المصرية للتعليم والتعلم".وأوضح العناني، في بيان صحفي، اليوم الإثنين، أن هذا التكر

دعاء محمود

منح الدكتور خالد العناني وزير الآثار، تصريحًا سنويًا مجانيًا لدخول المتاحف والمواقع الأثرية المفتوحة للزيارة، للطلاب الفائزين في المسابقة التي أقيمت صباح اليوم بالمتحف المصري بالتحرير، ضمن مبادرة “الإرادة المصرية للتعليم والتعلم”.

وأوضح العناني، في بيان صحفي، اليوم الإثنين، أن هذا التكريم جاء تشجيعاً للأطفال لربطهم بآثار بلاده وحثهم على المحافظة عليها باعتبارها جزءً لا يتجزأ من هويتهم وتاريخهم، مشيراً إلى سعادته بتفاعل الطلاب واهتمامهم بالمشاركة في مثل هذه المسابقات، الأمر الذي يؤكد وعيهم الأثري.

كان المتحف قد أقام هذه المسابقة صباح اليوم حول تاريخ مصر القديمة وحضارتها بمشاركة 35 طالبًا تم اختيارهم من 5 مدارس مصرية.