الآثار تشرح أسباب تأجيل رفع أسعار تذاكرها 30 يوما

قالت إلهام صلاح الدين رئيس قطاع المتاحف بوزارة الآثار لـ”المال”، إن إعطاء الفرصة لأصحاب شركات السياحة لإخطار عملائهم والتجهيز لأسعار التعاقدات الجديدة، هو السبب الرئيسي وراء تأجيل زيادة أسعار تذاكر دخول المواقع الأثرية والمتاحف للأجانب في شهر نوفمبر بدلاً من أكتوبر المقبل.

ووافق المجلس الأعلي للآثار فى الإخطار المرسل لغرفة شركات السياحة، على تأجيل تطبيق الزيادة، و من المقرر أن تتراوح الزيادة على أسعار رسوم دخول المزارات الأثرية بين 50 إلى 100%.

و نص قرار اللجنة على رفع سعر تذكرة دخول منطقة الأهرام من 80 إلى 120 جنيهاً، ومنطقة وادى الملوك بالأقصر من 100 إلى 160 جنيهاً، المتحف المصرى بميدان التحرير من 75 إلى 120 جنيها، ومنطقة معابد أبو سمبل من 100 إلى 160 جنيهاً ومعبد كوم أمبو من 40 إلى 80 جنيهاً .

وتعانى وزارة الآثار من تراجع الدخل على مدار الـ5 سنوات الماضية، إذ تراجعت الإيرادات من 1.273 مليار جنيه عام 2010 إلى نحو 229.8 مليون جنيه خلال عام 2015، وكان وزير الأآار خالد العناني قال في حوار سابق لـ”المال” إنه يجب الأخذ فى الاعتبار أن أسعار التذاكر للسائح الأجنبى مازالت رخيصة جدا حتى بعد الزيادة الجديدة المقرر تطبيقها.

وفي سياق متصل أكد المجلس أنه وافق على أن تكون زيارة بانوراما الحضارة المصرية بمقر الجهاز القومى للتنسيق الحضارى جزء من زيارة منطقة القلعة وفقا لبرنامج شهرى أيام “الأحد – الثلاثاء – الخميس” من كل أسبوع، ويكون بتذاكر منفصلة يتم طباعتها وتحصيلها بمعرفة وزارة الآثار على أن تطبيق اعتبارا من يوليو المقبل.

وقرر المجلس عدم فتح المتحف المصرى بالتحرير ومتحف الفن الإسلامى ليلا فى رمضان، مع الموافقة على فتح النسيج ليلا خلال شهر رمضان من الساعة 8 مساءا حتى 12 مساء بمضاعفة قيمة التذكرة، فيما وافق على فتح مقياس النيل للزيارة ليلا خلال شهر رمضان، وأثناء فعالية ليلية تقام بالقصر مع مضاعفة قيمة تذكرة زيارة المقياس.

كما قرر الموافقة على رفع رسوم استخدام طفطف قلعة صلاح الدين بالقاهرة على أن يبدأ تحصيل الرسوم اعتبارا من يوليو المقبل.

