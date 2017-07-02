الآثار تشارك في الاجتماع السنوي للجنة التراث العالمي

سمر السيد: قالت وزارة الآثار إن الدكتورة ياسمين الشاذلي، المشرف العام على إدارة المنظمات الدولية للتراث الثقافي بالوزارة، ستتوجه غداً لبولندا للمشاركة في الاجتماع السنوي للجنة التراث العالمي في دورته الـ41. وسوف يعقد الاجتماع هذا العام في مدينة كراكوف ببولندا والتى من المقرر أن يبدأ في الفترة من 2

سمر السيد:

قالت وزارة الآثار إن الدكتورة ياسمين الشاذلي، المشرف العام على إدارة المنظمات الدولية للتراث الثقافي بالوزارة، ستتوجه غداً لبولندا للمشاركة في الاجتماع السنوي للجنة التراث العالمي في دورته الـ41.

وسوف يعقد الاجتماع هذا العام في مدينة كراكوف ببولندا والتى من المقرر أن يبدأ في الفترة من 2 إلى 12 يوليو 2017، بمشاركة 21 دولة هم أطراف الاتفاقية المتعلقة بحماية التراث الثقافي والطبيعي العالمي (اليونسكو 1972).



وأكدت الشاذلي فى بيان، أن هذا الاجتماع من أهم الاجتماعات واللقاءات السنوية التي تعقدها منظمة اليونسكو، حيث يتم فيه دراسة ومتابعة حالة صيانة وإدارة المواقع المدرجة على قائمة التراث العالمي.

وأضافت أنه خلال الاجتماع ستنظر اللجنة في حال المواقع الأثرية المصرية المدرجة على قائمة التراث العالمي، ومتابعة مجهودات وزارة الاثار في الحفاظ على هذه المواقع والرد على توصيات اللجنة خلال دورة العام الماضي.

كما سيتمً أيضا خلال الاجتماعات تسليط الضوء على موقع دير أبومينا الاثري بغرب الاسكندرية والمدرج على قائمة التراث العالمي المعرضة للخطر.

وأكدت الشاذلي على أهمية مشاركة مصر في هذا الاجتماع الدولي، حيث تلعب مصر دورا هاما واساسيا في حفظ وصيانة المكتسبات الحضارية والثقافية لدى شعوب العالم و خاصة العربية.