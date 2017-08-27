الآثار تسلم عملات معدنية لسفارتي الصين والعراق

دعاء محموديشهد المتحف المصري بالتحرير، اليوم الأحد، مراسم تسليم وزارة الآثار عدد من العملات والسندات الورقية لسفارتي العراق والصين بالقاهرة.وأوضح أحمد الراوي، رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية، أن عملية التسليم اليوم تأتي طبقاً لاتفاقية اليونيسكو التي انضمت لها مصر

دعاء محمود

يشهد المتحف المصري بالتحرير، اليوم الأحد، مراسم تسليم وزارة الآثار عدد من العملات والسندات الورقية لسفارتي العراق والصين بالقاهرة.

وأوضح أحمد الراوي، رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية، أن عملية التسليم اليوم تأتي طبقاً لاتفاقية اليونيسكو التي انضمت لها مصر عام 1972، وكذلك طبقاً لاتفاقيات التعاون الثنائي والتي تُلزم مصر بضبط الممتلكات التراثية والثقافية الأجنبية في حال عملية تهريبها عبر منافذ الجمهورية، وعرضها علي سفارة الدولة المختصة للإفادة عما إذا كانت مدرجة علي قوائم الممتلكات التراثية لتلك البلاد بما يضمن حماية الممتلكات الثقافية.

وأوضح الراوي أن الوحدات الأثرية التابعة للإدارة بمطار القاهرة الدولي كانت قد تمكنت من ضبط 44 عملة ورقية ومعدنية، في منتصف يونيه عام 2017، وجميعها ترجع للفترة الملكية بالعراق من عهد الملك فيصل الأول وفيصل الثاني وغازي الأول.

وأضافت إيمان عبد الرؤوف، مدير عام التقييم والمتابعة بالإدارة، أن هيئة البريد المصري برمسيس قامت بمعاينة ثلاثة عشر صك وسند ورقي صيني، وبعد عرضهم علي سفارة الصين بالقاهرة تبين أن تلك الصكوك والمستندات تُسجل ضِمن الآثار الصِينية، ويرجع تاريخها إلى ما قبل 100 عام وتكتسب أهمية كبيرة لدراسة الحياة الاقتصادية في أسرة تشينغ الملكية.

وتجدر الإشارة إلى أنه عقب انتهاء مراسم تسليم القطع الأثرية للسفارتين، سوف يفتتح الدكتور خالد العناني وزير الآثار معرضاً فنياً بعنوان “وجوه فرعونية“ بالتعاون مع كلية التربية الفنية.

وقالت الدكتورة رشا كمال، مدير عام إدارة التنميه الثقافية بالوزارة، إن ذلك المعرض جاء بهدف ربط الفنانين بالمتاحف والمناطق الأثرية وإيماناً منا بدور الفن في ترسيخ الهوية الثقافية.

وأوضحت أن فكرة المعرض تتلخص في عمل لوحات تُعبر عن ملوك وملكات مصر علي مر العصور، ويستمر المعرض حتي 10/9/2017.

كما يحضر الافتتاح الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، والدكتور محمد آسحق عميد كلية التربية الفنية، والدكتور عصمت أباظة وكيل الكلية لشئون البيئة.