«الآثار» تستهدف الانتهاء من 10 مشروعات خلال عام ونصف

■ 100 مليون جنيه مديونيات الوزارة لشركات المقاولات ■ طرح مناقصة عالمية للاستعانة بشركة لإدارة منطقة الخدمات بالهرم ■ ترميم «زوسر» آواخر العام الحالى بتكلفة 140 مليون جنيه ■ رصد 30 مليون جنيه لحماية «ميت رهينة» من التعدياتدعاء محمودتابع أبوالعلا: «لا تسعى الوزارة لل



■ 100 مليون جنيه مديونيات الوزارة لشركات المقاولات

■ طرح مناقصة عالمية للاستعانة بشركة لإدارة منطقة الخدمات بالهرم

■ ترميم «زوسر» آواخر العام الحالى بتكلفة 140 مليون جنيه

■ رصد 30 مليون جنيه لحماية «ميت رهينة» من التعديات

دعاء محمود

تابع أبوالعلا: «لا تسعى الوزارة للحصول على القروض البنكية لتمويل مشروعات المتاحف وأعمال الترميم بالمواقع الأثرية، نظراً للوعود التى تلقتها من الحكومة بتمويل كافة مشروعاتها».

نوه أبو العلا إلى أن حجم مديونيات وزارة الآثار لشركات المقاولات تصل إلى 100 مليون جنيه، موضحاً أنه سدد نفس المبلغ خلال الفترة الماضية.

أضاف أبو العلا فى حوار لـ«المال»، أن مشروع تطوير هضبة الهرم من أبرز المشروعات التى تعكف الوزارة على الانتهاء منها، موضحاً أن النسبة الإجمالية لتنفيذ المشروع بلغت %90 ومن المقرر الانتهاء من إدخال المرافق وفتح طريق الفيوم الصحراوى خلال 3 أشهر.

أوضح أبو العلا أن أعمال المشروع بدأت فى 2009 لكن توقف العمل فى 2011 لعدم توافر الاعتمادات المالية اللازمة، ليستأنف العمل مرة أخرى فى أكتوبر 2016، ثم استكمل العمل بالمشروع بمعرفة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة فى أغسطس الماضى.

أكد أبو العلا أنه بمجرد الانتهاء من المشروع سيتم طرح مناقصة عالمية، لاختيار شركة لإدارة الخدمات بالمنطقة الآثرية والتى تشمل أعمال النظافة وإدارة البازرات، والمطاعم، والكافتيريات، ودورات المياه، والأتوبيسات وساحات انتظار السيارات، بالتعاون مع الوزارة.

عن اعتراض البعض بشأن الاستعانة بشركة لإدارة الخدمات بمنطقة الهرم، قال أبو العلا: «مسئول الآثار مهمته الأولى الحفاظ على الأثر وليس إدارة الكافتيريات والمطاعم، فالإدارة الخاصة لهذا الأمر ستكون أفضل».

يذكر أن مشروع تطوير منطقة الأهرامات الآثرية بدأ عام 2009، وكان من المقرر الانتهاء منه فى 2012، لكن التعثرات المالية لوزارة الآثار، على مدى الأعوام الماضية، أدت إلى عدم الالتزام بالجدول الزمنى، وتصل التكلفة الإجمالية للمشروع 400 مليون جنيه.

أكد أبو العلا أن الانتهاء من ترميم وصيانة الهرم المدرج «زوسر» من أهم المشروعات التى تعمل عليها الوزارة فى الوقت الراهن، نظراً للقيمة التاريخية التى يتمتع بها المبنى، الذى يصل عمره إلى 5 آلاف عام.

أضاف أبو العلا أنه من المقرر الانتهاء من أعمال الترميم الداخلى والخارجى للهرم نهاية العام الجارى بتكلفة تصل إلى 140 مليون جنيه وبتمويل ذاتى من الوزارة، موضحاً أن أعمال المشروع بدأت فى عام 2006.

عن متحف الغردقة، قال رئيس القطاع إن البدء فى إنشاء أول متحف للآثار بالمدينة بالشراكة مع مجموعة مستثمرين مصريين، لافتاً إلى أن مبنى المتحف قائم وجار عمل التشطيبات اللازمة له والمقرر أن تنتهى بعد شهر.

أضاف أبو العلا أن تكلفة أعمال التشطيب يتم سدادها عبر المستثمرين، متوقعاً أن يتقاسم الطرفان الإيرادات مناصفة بعد افتتاح المتحف للزيارة، مشدداً على أهمية تدشين متاحف فى المدن الشاطئية نظراً لزيادة الأعداد السياحية الوافدة إليها.

كان خالد العنانى، وزير الدولة لشئون الآثار، قال فى تصريحات له سابقة، إن الوزارة تلقت عرضين من بعض رجال الأعمال لتحويل مبنيين فى الغردقة والجونة لمتاحف تابعة للوزارة، مؤكداً أنه تم الموافقة عليهم.

أضاف الوزير أن المتحفين بالشراكة مع القطاع الخاص، لكن الإدارة ستكون بنسبة %100 لوزارة الآثار، موضحاً أن الإجراءات والخطوات تتولها الوزارة وتحت إشرافها.

أكد العنانى أن الوزارة لن تسدد أى مبالغ مالية جراء هذا الاتفاق ومن المرجح أن تستحوذ على المبانى بمدة حق انتفاع تصل إلى 30 عاماً.

يذكر أن الوزارة كانت تخطط لإنشاء متحف بمدينة الغردقة، وبجواره فندق بهدف جذب السائحين للإقامة به؛ لدمج السياحة الثقافية والشاطئية معا، بنظام «B.O.T» لكن نقص الموارد المالية يعوق ذلك لا سيما أن تكلفة إنشاء المتحف تصل إلى 2 مليار جنيه.

أكد أبو العلا أنه جار إعداد الأعمال الميدانية اللازمة لمتحف شرم الشيخ لتنفيذ المرحلة الأولى للمشروع من خلال استشارى الوزارة بالتعاون مع جهاز الخدمة الوطنية، موضحاً أن الحكومة وافقت على تمويل هذه المرحلة والبالغ تكلفتها 250 مليون جنيه.

لفت أبو العلا إلى أن المرحلة الأولى للمشروع تشمل تجهيز 3 قاعات للعرض المتحفى وإعداد منظر طبيعى خارجى، مشيراً إلى أنه من المقرر بدء أعماله خلال 3 أسابيع، منوهاً عن عدم تحديد موعد بعد لافتتاح المرحلة الأولى.

يذكر أن متحف شرم الشيخ مقام على مساحة 52 فدانًا، تمثل نسبة البناء فيه %14 والباقى مساحات خضراء وأماكن لانتظار السيارات وساحات عرض مفتوحة، ومن المقرر أن يعرض المتحف 20 ألف قطعة أثرية مابين العصر الفرعونى وحتى العصر الحديث، ويحتاج المشروع 800 مليون جنيه للانتهاء منه.

عن المتحف اليونانى الرومانى بالإسكندرية، لفت رئيس القطاع إلى أن استمرارية أعمال التطوير بالمتحف، موضحاً أن نسبة التنفيذ بالمشروع تصل إلى %17 ومن المقرر الانتهاء منه بالكامل فى يونيو 2019، وذلك بتكلفة إجمالية تصل إلى 120 مليون جنيه.

تابع أبو العلا أن أعمال التطوير للمتحف تتضمن رفع المخلفات ووضع سيناريو عرض جديد للقطع الأثرية، ليصبح المتحف مركزا علميا وثقافيا لحضارات البحر المتوسط يشمل قاعات للعرض المتحفى، وحديقة متحفية، ومركز لحفظ وترميم الآثار، ومركز آخر لبحوث العملة، ومركز للبحث العلمى يضم قاعات للدراسة والمؤتمرات ومكتبة وورشة طباعة، وقاعات وسائط متعددة، بالإضافة إلى إنشاء مدرسة للتربية المتحفية لتنمية الوعى الآثرى للأطفال.

وكانت وزارة الآثار بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بدأت فى أعمال ترميم وتطوير المتحف اليونانى الرومانى بالإسكندرية خلال شهر فبراير الماضى، بعد غلقه لأكثر من 13 عاماً.

أشار أبو العلا إلى أنه من المقرر الانتهاء من متاحف طنطا وكفر الشيخ أواخر العام الجارى، موضحاً أن تكلفة أعمال تطوير متحف طنطا تصل إلى 15 مليون جنيه، أما متحف كفر الشيخ فيصل إلى 30 مليون جنيه وفرتها محافظة كفر الشيخ

ولفت إلى أنه تم الانتهاء من تطوير متحف سوهاج القومى والذى أغلق منذ عام 1993، مضيفاً أن المتحف جاهز للافتتاح بتكلفة وصلت إلى 70 مليون جنيه.

عن آخر التطورات الخاصة بمشروع تطوير طريق الكباش بالأقصر، أكد أن التكلفة الإجمالية للمشروع تصل إلى 500 مليون جنيه، موضحاً أن نسبة التنفيذ الإجمالية وصلت إلى %81 ومن المقرر الانتهاء منه أواخر العام الجارى.

أضاف رئيس قطاع المشروعات أن الحكومة وافقت على سداد 300 مليون جنيه لصالح الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والتى تعكف على تنفيذ أعمال المشروع، موضحاً أن هذا التمويل بخلاف المليار و270 مليون جنيه والذى وافق مجلس الوزراء على زيادة استثمارات وزارة الأثار بخطة 2016/2017 لاستكمال عددا من المشروعات من بينها تطوير هضبة الهرم، ترميم قصر البارون، وترميم المعبد اليهودى.

وكان مشروع إحياء طريق الكباش بداً عام 2005، و يربط بين معبدى الأقصر والكرنك بطول 2700 متر وتشمل أعمال التطوير للمشروع تسوية المصاطب وإقامة قواعد حجرية لتماثيل الكباش، وحوائط خرسانية وتكسيات من الطوب اللبن على جانبى الطريق، وتكسيات جديدة للكوبريين العلويين بالطريق تراعى التصميم الأثرى، وعمل إضاءة متحفية للطريق بالكامل.

وأشار رئيس القطاع إلى أن الوزارة أنجزت بنسبة %46 من أعمال ترميم قصر البارون امبان بمصر الجديدة، منوهاً عن قرب الانتهاء من أعمال تطويره بالكامل والمقرر لها أواخر 2018.

وكانت شركة المقاولون العرب، المكلفة من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الآثار، بدأت فى أعمال تطوير وترميم القصر بتكلفة تصل إلى 113 مليون جنيه، خلال شهر يوليو2017 وفقاً للبروتوكول الموقع بين الوزارة والهيئة لترميم مجموعة من المبانى الأثرية بجميع أنحاء الجمهورية.

عن إمكانية تحويل القصر لمنتزه اجتماعى وثقافى للزوار مع توفير مراكز خدمية كالمطاعم والكافتيريات، أكد أبو العلا أن هذا الأمر جار دراسته ولم يحسم بعد.

أضاف أن مشروع ترميم قصر محمد على فى شبرا بدأ منذ شهر أغسطس الماضى، موضحاً أن المشروع يتضمن ترميم كشك الجبلاية والتى وصلت نسبة التنفيذ فيه إلى %38، وترميم قصر الفسقية بنسبة تنفيذ %10، متابعاً أن موعد الانتهاء منه بنهاية 2018.

عن آخر التطورات الخاصة بمشروع تطوير معبد الياهو هانبى بالإسكندرية، أوضح أبو العلا أن موعد الانتهاء منه أوائل العام المقبل بإجمالى تكلفة تصل إلى 70 مليون جنيه، موضحاً أن نسبة التنفيذ الإجمالية للمشروع وصلت إلى %44.

نوه رئيس القطاع عن رصد الوزارة لمبلغ 30 مليون جنيه بهدف إقامة أسوار للمنطقة الأثرية بميت رهينة وذلك لحمايتها من التعديات.

عن مشروعات خفض منسوب المياه الجوفية من المواقع الآثرية، أكد أبو العلا أن الوزارة خصصت 10 ملايين جنيه لأعمال عقود الصيانة والتشغيل الخاصة بالمشروعات، التى انتهت من خفض منسوب المياه الجوفية منها.

أضاف أن العقود تنفيذها على 8 مواقع أثرية وهى معابد الأقصر والكرنك، والبر الغربى، ومعبد إسنا، والأشمونين، وبنى سويف، و102 مصر القديمة، وطولون وإدفو.

أشار أبو العلا إلى أنه من المقرر الانتهاء من مشروعى خفض منسوب المياه الجوفية بمعبد كوم أمبو بأسوان، ومقابر كوم الشقاقة الأثرية بالإسكندرية، آواخر العام الجارى بتمويل من الوكالة الأمريكية، مؤكداً أن الهدف من إجراء أعمال الصيانة بشكل دورى هو الحفاظ على منسوب المياه للمستوى المطلوب.

كانت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية رصدت 3.2 مليون دولار لخفض منسوب منسوب المياه الجوفية بمعبد كوم أمبو.

شدد رئيس قطاع المشروعات على أن الهدف من خفض منسوب المياه الجوفية من المناطق الأثرية الحفاظ عليها حتى لا يتعرض لمخاطر تهدد بقاءه.

يستهدف قطاع المشروعات بوزارة الآثار الانتهاء من 10 مشروعات أثرية ومتحفية خلال عام ونصف، ومن أبرز تلك المشروعات تطوير هضبة الهرم، وترميم هرم زوسر، وتطوير قصر البارون، والمعبد اليهودى، وطريق الكباش، وقصر محمد على، ومتاحف كفر الشيخ، وطنطا، واليونانى الرومانى، وسوهاج القومى.

قال وعد الله أبو العلا رئيس قطاع المشروعات بوزارة الآثار، إن هناك دعمًا غير مسبوق للقطاع من الحكومة، التى وعدت بإنهاء مشروعات الوزارة وتوفير التمويل اللازم لها، موضحاً أن الآثار «ظٌلمت» بسبب الأحداث الماضية التى شهدتها البلاد، وتوقفت مشروعاتها نظراً لاعتمادها على الموارد الذاتية.