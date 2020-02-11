الآثار : تركيب آخر جزء من مسلة الملك رمسيس في ميدان التحرير بنجاح (صور)

أعلنت وزارة السياحة والآثار نجاح تركيب آخر جزء من مسلة الملك رمسيس الثاني في ميدان التحرير وهو عبارة عن قمة هرمية الشكل بعد ترميمه.

أعلنت وزارة السياحة والآثار، الثلاثاء، نجاح تركيب آخر جزء من مسلة الملك رمسيس الثاني في ميدان التحرير .

وخضعت أجزاء المسلة، وفق تصريح للدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إلى أعمال الترميم والتجميع على يد فريق عمل من مرممي المجلس.

وأضاف أن المسلة تم تركيبها على قاعدة مرتفعة حتى تكون بعيدة عن أيدي المشاة ومرتادي ميدان التحرير .





جدير بالذكر أن مسلة الملك رمسيس الثاني قبل نقلها من منطقة صان الحجر الأثرية بمحافظة الشرقية كانت مقسمة إلى عدة أجزاء.

والجزء العلوي للمسلة علي شكل “بن بن” (هريم)، حيث يبلغ ارتفاعها مكتملة بعد تجميعها حوالي 19 مترا ويصل وزنها الى حوالي 90 طنا، و هي منحوتة من حجر الجرانيت الوردي وتتميز بجمال نقوشها التي تصور الملك رمسيس الثاني واقفا أمام أحد المعبودات، بالاضافة إلى الألقاب المختلفة له.

ميدان التحرير الأشهر في الوطن العربي

وأوخر العام الماضي، قال الإعلامي أحمد موسي، مقدم برنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد، إن ميدان التحرير هو الميدان الأشهر في الوطن العربي، وهو ميدان الثورة، واكتسب شهرة عالمية بسبب ثورة 30 يونيو 2013.

وأضاف، آنذاك أن التطوير يتم الآن في الميدان من خلال نقل أربعة كِباش من معبد الكرنك ومسلة فرعونية ستُوضع في منتصف الميدان، حيث تقوم الآن شركة المقاولون العرب بتطوير تلك المنطقة لاستقبال المسلة.