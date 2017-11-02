الآثار تدعو للتريث في إعلان سر جديد لهرم خوفو

حسين رجب دعت وزارة الآثار مساء اليوم الخميس، إلى التريث في إعلان سر جديد لهرم خوفو. جاء ذلك بحسب بيان نشرته الصفحة الرسمية للوزارة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تعليقا على "ما نشر اليوم في الصحف ووكالات الأنباء المحلية والعالمية عن قيام الفريق البحثي الدولي الذي يقوم بمسح الهرم ال

حسين رجب

دعت وزارة الآثار مساء اليوم الخميس، إلى التريث في إعلان سر جديد لهرم خوفو.

جاء ذلك بحسب بيان نشرته الصفحة الرسمية للوزارة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تعليقا على “ما نشر اليوم في الصحف ووكالات الأنباء المحلية والعالمية عن قيام الفريق البحثي الدولي الذي يقوم بمسح الهرم الأكبر “مشروع سكان بيراميذز” “Scanpyramids” عن اكتشاف تجويف ضخم داخل الهرم”.

وقال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في البيان ذاته إن هذا المشروع يعمل بموافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية منذ عام 2015.

وأشار إلى أن هذا المشروع تقدم بتقرير مؤخرا عن نتائج أعماله و تم عرضها على اللجنة العلمية الدولية المشكلة من علماء الآثار والمتخصصين في الأهرامات برئاسة الدكتور زاهي حواس، وعضوية علماء من أمريكا وألمانيا وجمهورية التشيك.

وأوضح أن اللجنة أشارت إلى معرفة علماء الآثار بوجود تجويفات عديدة داخل الأهرامات ووافقت علي استمرار العمل البحثي بالمشروع

ولفت إلى أن اللجنة أوصت بضرورة اتباع الخطوات العلمية والتى من أولها قيام الفريق البحثي بالنشر في إحدى المجلات العلمية المتخصصة في العلوم لعرض نتائجها على المتخصصين في العالم وتقيمها وهو ماقام به الفريق بنشر البحث في مجلة NATURE العلمية.

وقالت وزارة الآثار في البيان ذاته: “تنتظر الوزارة رد الفعل العلمي لنتائج العمل البحثي من المتخصصين في العلوم وكذلك من الأثرين وبالأخص اللجنة العلمية وذلك لعمل ندوة علمية ومناقشة البحث وعرض نتائجة على اللجنة الدائمة للآثار المصرية لاتخاذ قرارها”.

وأكد الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن “وزارة الآثار ترى أنه كان لا ينبغي على الفريق البحثي الاستعجال ومخاطبة الرأى العام في المرحلة الحالية واستخدام مصطلحات دعائية وترويجية للمشروع مثل “اكتشاف” و “العثور على حجرة أو تجويف داخل الهرم الأكبر بحجم الطائرة.”

ولفت إلى أنه “يجب أن يستمر العمل مشروعاً علمياً بحثياً ملتزماً بخطوات البحث العلمي ومناقشته قبل النشر إعلاميا حيث أن المشروع ما زال يحتاج إلى فترة دراسة واسعة و أبحاث إضافية لمعرفة أسرار هذا الأثر العظيم والفريد”.

وكانت وكالات ومواقع إخبارية نقلت عن علماء اكتشاف تجويف ضخم “بحجم طائرة” في هرم خوفو العائد إلى 4500 سنة في مصر.

وأوضح مهدي الطيوبي أحد مدراء مشروع “سكان بيراميدز” الذي يقف وراء الاكتشاف أن التجويف “كبير جدا بحيث إنه بحجم طائرة تتسع لـ200 مقعد في قلب الهرم”.