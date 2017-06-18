الآثار تدرس استخدام الطاقة الشمسية بالمتحف الكبير

أقيم أمس السبت الاجتماع الحادى والعشرون لمجلس إدارة المتحف المصرى الكبير برئاسة الدكتور خالد العنانى وزير الآثار، وذلك لمناقشة آخر تطورات العمل بمشروع المتحف ووضع خطة العمل القادمة تمهيدا لافتتاحه الجزئى.

وأوضح د. طارق توفيق المشرف العام على مشروع المتحف المصرى الكبير فى بيان صحفى، أن الاجتماع تناول أمس عددا من المحاور الرئيسية بما يضمن سير العمل وفقا للجدول الزمنى المحدد سابقا تمهيدا للافتتاح الجزئى الوشيك للمتحف والمقرر له أبريل 2018.

وأضاف د. توفيق أنه تمت مناقشة مدى إمكانية استخدام الطاقة الشمسية لتوليد الطاقة بالمتحف باعتبارها أحد أهم مصادر الطاقة المتجددة.

وأشار إلى أنه تم خلال الاجتماع بحث سبل نقل الآثار الثقيلة من المتحف المصرى بالتحرير وبعض المواقع الأثرية إلى المتحف المصرى الكبير، بالإضافة إلى الهيكل الإدارى المقترح للمتحف وفرص الاستثمار المتاحة بالمشروع، وكذلك الاستعدادت الخاصة بحفل افتتاح المتحف لخروجه بالشكل اللائق ليتناسب وأهمية الحدث.

يشار إلى أن شركةBurkner الألمانية كانت قد فازت أواخر العام الماضى بالمناقصة التى طرحتها وزارة الآثار لتنفيذ سيناريو العرض المتحفى الخاص بالمتحف.