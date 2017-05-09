الآثار: تخريج أول دفعة لورشة عمل صناعة السجاد

وأوضحت إلهام أن ناتج أعمال السيدات سيتم بيعه لمصانع السجاد المتخصصة، تمهيدًا للاستعانة بهم للعمل من منازلهم وبيع إنتاجهم مقابل العائد المادي، الأمر الذي يأتي في إطار خطة قطاع المتاحف بالوزارة لإحياء الفنون التراثية والعمل على الحد من البطالة.



وأكدت أن إقامة مثل الورش التعليمية تم تطبيقها في أكثر من متحف ومنها متحف الفن الإسلامي وجايراندرسون والمتحف القبطي كاستدامة لتنفيذ خطة الوزارة، وذلك بعد إثبات نجاحها بشكل فعال.

وأضافت أن هذا الدور يعد هو الدور الأسمى للمتاحف المصرية كونها إحدى أهم المؤسسات التعليمية والثقافية المهمة بالدولة، والتي تعمل على خلق قنوات للتواصل بين المتاحف ومختلف فئات الشعب المصري.