الآثار تحتفل بمرور 115 عامًا على افتتاح المتحف المصرى

دعاء محمود ينظم المتحف المصري بالتحرير، مساء اليوم الثلاثاء، احتفالية بمناسبة مرور 115 عاماً على افتتاحه، بحضور الدكتور خالد العناني وزير الآثار، ونخبة من الوزراء وسفراء الدول الأجنبية في مصر، وأعضاء البرلمان وكبار مسئولي ومديري المعاهد الأثرية وعدد من…

دعاء محمود



ينظم المتحف المصري بالتحرير، مساء اليوم الثلاثاء، احتفالية بمناسبة مرور 115 عاماً على افتتاحه، بحضور الدكتور خالد العناني وزير الآثار، ونخبة من الوزراء وسفراء الدول الأجنبية في مصر، وأعضاء البرلمان وكبار مسئولي ومديري المعاهد الأثرية وعدد من قيادات وزارة الآثار والأثريين.

وأوضحت إلهام صلاح رئيس قطاع المتاحف بالوزارة، أن الاحتفالية ستشهد العديد من الفعاليات، أهمها افتتاح معرض مؤقت للآثار سيستمر لمدة أسبوعين، يضم 86 قطعة أثرية، منها بعض الأدوات التى تم استخدامها فى وضع حجر أساس المتحف المصرى، وهى عبارة عن قصعة من الخشب المطعم بالفضة ومسطرين وشاكوش، والدواة والريشة التى تم التوقيع بها وثيقة بتاء المتحف.



إضافة إلى مجموعة من الميداليات التذكارية الخاصة بتخليد ذكرى تأسيس المتحف المصرى، وبعض الخرائط والوثائق والصور التى تحكي مراحل بنائه.

وأشارت صباح عبدالرازق، مدير عام المتحف المصري، إلى أنه خلال الفعالية سيعرض ولأول مرة بعض القطع الأثرية التى أعادتها إمارة الشارقة إلى مصر أوائل الشهر الجاري، منها تماثيل ولوحات جنائزية، إضافة إلى مومياء من العصر الروماني عليها قناع مذهب من الكارتوناج، والتي اكتشفت منذ أيام قليلة فى منطقة دير البنات بالفيوم.



وسيعرض فيلمًا تسجيليًا يحكي تاريخ المتحف ومراحل إنشاؤه.