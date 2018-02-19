الآثار تتلقى عرضين لإقامة متحفين في الغردقة والجونة

العنانى: الاجتماع الثانى للقابضة يتضمن الميزانية وإنشاء شركات تابعة دعاء محمود: قال الدكتور خالد العنانى، وزير الدولة لشئون الآثار، إن الوزارة تلقت عرضين من رجال أعمال، لتحويل مبنيين فى الغردقة والجونة لمتاحف تابعة للوزارة، مؤكداً الموافقة عليهما من حيث المبدأ، ومن المقرر تفقدهما خلال الأسبوع ال

العنانى: الاجتماع الثانى للقابضة يتضمن الميزانية وإنشاء شركات تابعة

دعاء محمود:

قال الدكتور خالد العنانى، وزير الدولة لشئون الآثار، إن الوزارة تلقت عرضين من رجال أعمال، لتحويل مبنيين فى الغردقة والجونة لمتاحف تابعة للوزارة، مؤكداً الموافقة عليهما من حيث المبدأ، ومن المقرر تفقدهما خلال الأسبوع الحالى.

وأضاف الوزير، فى تصريحات صحفية، أن إنشاء المتحفين سيكون بالشراكة مع القطاع الخاص، لكن الإدارة ستكون كاملة لوزارة الآثار، موضحاً أن كل الإجراءات والخطوات التى ستتم بهذا الشأن تحت إشراف الوزارة.

وأكد العنانى أن الوزارة لن تقوم بدفع أى مبالغ مالية جراء هذا الاتفاق، ومن المرجح أن تتعاقد على المبانى بمدة حق انتفاع تصل إلى 30 عاماً.

الجدير بالذكر أن الوزارة كانت تخطط لإنشاء متحف بمدينة الغردقة وبجواره فندق، بهدف جذب السائحين للإقامة به؛ لدمج السياحة الثقافية والشاطئية معا، وذلك بنظام الـ«B.O.T» ولكن نقص الموارد المالية يعوق ذلك، خاصة أن تكلفة إنشاء المتحف تصل إلى 2 مليار جنيه.

وحول الشركة القابضة للاستثمار فى الآثار، أكد عنانى أن رئيس الوزراء كلف بالتوسع فى مجال إنتاج المستنسخات، موضحاً أن الشركة القابضة تحتاج إلى إنشاء شركتين تابعتين، وهما «المستنسخات»، وشركة للمعارض والفعاليات.

وأضاف الوزير أنه من المقرر عقد لقاء خلال أيام مع لجنة الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بعد دعوتها لإنشاء مشروع مشترك مع جهاز الصناعات الصغيرة لإنتاج مستنسخات أثرية.

وتابع العنانى أنه مع نهاية شهر ديسمبر الماضى صدر قرار بعقد اجتماع الجمعية العامة للشركة، موضحاً أن الشركة تضم فى عضويتها د.زاهى حواس ود.ممدوح الدماطى وزير الآثار السابق وقيادات بنوك الأهلى والمصرى وأستاذ قانون دولى وخبراء سياحة ومالية ود.عمرو عزت سلامة وأجهزة سيادية ممثلة.

ولفت إلى أن الاجتماع الذى عقد خلال الشهر الحالى تضمن تعريف الشركة وخطتها، موضحاً أنه تم اختيار أعضاء لمجلس الإدارة، وتم ترشيح 9 منهم 8 غير تنفيذيين، وعضو تنفيذى، متابعاً أنه لن يتم الإعلان عن أسماء المجلس لحين انتهاء الموافقات اللازمة.

وأشار العنانى إلى أنه من المقرر عقد اجتماع للشركة لمناقشة الميزانية والبدء فى تشكيل الشركات التابعة للقابضة.

وعن المتحف المصرى الكبير، أكد الوزير أن هناك دعما حكوميا غير معتاد للآثار، مضيفاً أنه خلال 6 أشهر تم صرف 550 مليون جنيه دعم من وزارة المالية للمتحف المصرى الكبير.

يشار إلى أن مشروع المتحف المصرى الكبير، ممول من اليابان، وتتولى عمليات التنفيذ شركة أوراسكوم للإنشاء بالتعاون مع شريك أجنبى، وتمثل المشاريع المقرر طرحها أول الاستثمارات التى سينفذها القطاع الخاص بالمنطقة.

على صعيد آخر، دافع الوزير عن إرسال 166 قطعة أثرية من مقتنيات الملك توت غنخ آمون فى معرض للخارج، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات التأمينية اللازمة للحفاظ على القطع الأثرية وزيادة الدخل القومى للبلاد.

واعتبر العنانى أن ما تم تداوله بأنه يدمر الآثار المصرية أمر غير مفهوم، خاصة أن الوزارة أعلنت فى الجريدة الرسمية عن المعرض منذ أكثر من 45 يوما وتحملت ما يعادل 250 ألف جنيه للجريدة الرسمية لنشر كل التفاصيل بالقطع وصورها.

وقال الوزير إن الشق المادى للمعرض كان فى البداية بمبلغ 2 مليون دولار ولكن تفاوضت لجنة المعارض بالوزارة حتى وصل العائد المادى من المعرض للوزارة لنحو 5 ملايين دولار، قائلاً: «كانوا بيضحكوا علينا فى المعارض سابقًا».