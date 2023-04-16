الآثار تتابع صيانة وترميم أوبرا الإسكندرية (صور)

تفقد اليوم محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية مشروع صيانة وترميم مسرح سيد درويش “أوبرا الإسكندرية” والمسجل في عداد الآثار الإسلامية بالإسكندريه بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 449 لسنه 1990 م.

جاء ذلك بمرافقة المهندس عاصم عياد المشرف على الإدارة الهندسية بدار أوبرا الإسكندرية، وراندا يوسف مدير منطقة آثار وسط الإسكندرية وجهاز الإشراف الأثري، شيماء محمد، وإدارة الترميم الدقيق، محمد فوزي.

ويتم مشروع صيانة وترميم مسرح سيد درويش تحت الإشراف الأثري لمنطقة آثار الإسكندرية بقطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية وقطاع المشروعات بشقية الهندسي والترميم الدقيق وبناء على موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية وعلى نفقة دار الأوبرا المصرية.

جدير بالذكر أن مبنى مسرح سيد درويش بني في الفترة الأولى لعهد الملك فؤاد الاول مكان مسرح زيزينيا الشتوي في الفترة من 1918 م إلى 1921 م وبناة الثري اللبناني بدر الدين قرداحي علي مساحة 1500 م حيث عهد للمهندس الفرنسي جورج بارك بإنشاء مسرح على نسق أوبرا فينا بالنمسا وزينة بمجموعة من العناصر الزخارفية ذات الطابع الكلاسيكي الأوروبي.

وسمي أول الأمر تياترو محمد علي ثم تغير الاسم إلى مسرح سيد درويش منذ عام 1962 م ويتخذ المسرح الشكل المستطيل ويتكون من صاله رئيسية وملحقاتها ويقع المدخل الرئيسي بالجهة الجنوبية ويتميز المسرح بوجود زخارف نباتية محورة وأخرى هندسية وآدمية.