الآثار تبدأ نقل وترميم تمثالين من أمام مبنى محافظة المنيا

دعاء محمودبدأ فريق ترميم آثار مصر الوسطى بوزارة الآثار، أعمال ترميم وصيانة تمثالين أثريين من الحجر الجيري نحتا على هيئة أبو الهول.وكان هذان التمثالان يزينان مدخل مبنى محافظة المنيا منذ عام 1930، وهما مسجلان كأثرين في سجلات متحف المنيا.وأوضح غريب سنبل، رئيس الإدارة المركزية للترميم بوزارة الآث



دعاء محمود

بدأ فريق ترميم آثار مصر الوسطى بوزارة الآثار، أعمال ترميم وصيانة تمثالين أثريين من الحجر الجيري نحتا على هيئة أبو الهول.

وكان هذان التمثالان يزينان مدخل مبنى محافظة المنيا منذ عام 1930، وهما مسجلان كأثرين في سجلات متحف المنيا.

وأوضح غريب سنبل، رئيس الإدارة المركزية للترميم بوزارة الآثار، أن التمثالين كانا يعانيان من مظاهر تلف عديدة جراء عرضهما بمدخل محافظة المنيا وتعرضهما للعوامل الجوية الطبيعية، فضلاً عن عدم ملاءمة العرض لقيمتهما الأثرية، الأمر الذي دفع الوزارة إلى اتخاذ قرار بسرعة نقلهما إلى معامل ترميم المخزن المتحفى بالبهنسا وخضوعهما إلى عمليات الترميم اللازمة.

وأضاف أن أعمال الترميم ستشمل إزالة الأتربة والعوالق، وتقوية التمثالين باستخدام تكنولوجيا النانو لتحسين الخواص الفيزيائية والميكانيكية لهما.

يذكر أنه كان قد تم نقل التمثالين الأسبوع الماضي باستخدام أحدث الوسائل العملية للرفع واتخاذ كل التدابير لدرء الخطورة عنهما أثناء النقل.

