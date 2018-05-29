الآثار تبدأ حصر وتصنيف وترقيم البلاطات الخزفية الإسلامية العثمانية

دعاء محمود بدأت وزارة الآثار مشروع حصر وتصنيف وترقيم البلاطات الخزفية الإسلامية العثمانية في مواقع مختارة من آثار الدرب الأحمر والسيدة عائشة، وذلك بمنحة مقدَّمة من مركز البحوث الأمريكي، ومن المقرر أن يتم الانتهاء منه خلال 8 أشهر.وأوضح محمد عبد العزيز، مدير عام مشروع القاهرة التاريخية،

دعاء محمود





بدأت وزارة الآثار مشروع حصر وتصنيف وترقيم البلاطات الخزفية الإسلامية العثمانية في مواقع مختارة من آثار الدرب الأحمر والسيدة عائشة، وذلك بمنحة مقدَّمة من مركز البحوث الأمريكي، ومن المقرر أن يتم الانتهاء منه خلال 8 أشهر.

وأوضح محمد عبد العزيز، مدير عام مشروع القاهرة التاريخية، أن المشروع يهدف إلى تسجيل وتوثيق البلاطات الخزفية على العمائر العثمانية في مصر والتى تعد واحدة من أهم سمات الآثار العثمانية بمصر، حيث تم فقد الكثير منها؛ لعدم وجود توثيق علمي لها يثبت عددها وزخارفها وطرازها الفني، مما يجعل عملية استردادها شبه مستحيلة، خاصة مع التشابه الكبير لزخارف البلاطات العثمانية في مصر وغيرها من الأقطار التي خضعت للحكم العثماني، بالإضافة إلى كونها مصنوعة من مادة هشة سهلة الكسر. وخير شاهد على ذلك هو فقد أكثر من 50% من البلاطات الخزفية لتكية الجلشني والتي كانت تكسو الواجهة الشمالية الشرقية للقبة الضريحية الملحقة بالتكية .

وأضاف عبد العزيز أنه وقع الاختيار علي أربعة مبان آثرية لدراسة بلاطاتها الخزفية، وهي تقع بنطاق منطقة آثار الدرب الأحمر والسيدة عائشة، حيث كسيت مساحات من جدرانها بتكسية خزفية وهي مسجد آق سنقر (أثر رقم 123) الكائن بشارع باب الوزير، والذي شيد فيما بين عامي 747- 748هـ/1347- 1348م، وهو مسجد مملوكي أضاف له الأمير العثماني إبراهيم أغا مستحفظان التكسية الخزفية عام 1062هـ/ 1552م، والقبة الملحقة بتكية الجلشني (أثر رقم 332)، الكائنة بشارع أحمد ماهر (تحت الربع سايقا، والتي شيدت فيما بين عامي 926- 931هـ/ 1519- 1524م، ومسجد التي برمق (أثر رقم 126)، الكائن بشارع الغندور بسوق السلاح، والذي شيد عام 1123هـ/ 1711م، وقبة الشيخ سعود (أثر رقم 510)، الكائنة بشارع سوق السلاح، والتي شيدت عام 941هـ/ 1534م،

من جانبها قالت هيام داود، مدير عام التوثيق والتسجيل بتفتيش مناطق آثار الدرب الأحمر والسيدة عائشة، إن المشروع الذي أعدته الوزارة يرتكز بشكل أساسي على الدراسة الميدانية والتي تشمل الدراسة الوصفية، والتوثيق الفوتوغرافي، وإعداد رسوم أوتوكاد للجدران والبلاطات الخزفية التي تكسوها، وإعداد تفريغ لزخارف البلاطات لتوضيح التصاميم الزخرفية المختلفة بكل طراز، بالإضافة إلى الدراسة النظرية والتي ستشمل الإطلاع على الدراسات السابقة ووثائق الأوقاف لأهميتها فى تصنيف أنواع البلاطات الخزفية، وفهم كيف تم استيراد هذه البلاطات لمصر، ولماذا فضلها المصريون وانتشرت على عمائرهم، هذا بالإضافة إلى الدراسة الرقمية التى ستقوم بتسجيل عدد البلاطات بكل أثر، وكذلك عدد كل نوع وطراز، واستخدام الدراسات المقارنة سيساعد في معرفة ما إذا كان هناك نوع معين مفضل من قِبل المصريين ومحاولة معرفة سبب هذا التفضيل.

وأكدت هيام أنه باستكمال هذا المشروع ستتوفر قاعدة بيانات تتضمن البيانات التي يتم جمعها في المشروع وإتاحتها للطلاب، والباحثين والأشخاص المهتمين بالفن الإسلامي خاصة وتاريخ الفن عامة، وإنشاء نموذج رائد في دراسة البلاطات الخزفية يختلف عن الطرق التقليدية في دراستها.