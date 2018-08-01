الآثار تبدأ تنفيذ أعمال تطوير معبد الطود بالأقصر

دعاء محمود





بدأت وزارة الآثار في تنفيذ أعمال تطوير معبد الطود الأثري بالأقصر والمنطقة المحيطة به، وذلك في إطار خطة الوزارة في تطوير المواقع الأثرية بالمحافظات.







أعلن ذلك الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار؛ مؤكدًا الأهمية الأثرية للمعبد، حيث إنه يمثل حقبًا مختلفة من التاريخ المصرى القديم بداية من الدولة القديمة حتى نهاية العصر المتأخر، وبداية العصر القبطى.







وأضاف أن تلك الخطة تهدف أيضا إلى الكشف عن جميع الملحقات الخاصة بالمعبد وخاصة المبانى الخدمية التي كانت تحيط به.







وتشمل عملية التطوير البدء في أعمال حفائر علمية منظمة بالتعاون مع المركز العلمى للتدريب والأبحاث المستمرة بمصر العليا (الطود)، حيث يمكن استغلال تلك الحفائر أيضا في تدريب مجموعة من الأثريين العاملين بالمعبد على أعمال الحفائر والتسجيل والتوثيق العلمى.







وقال يحيى عبد الباري مدير عام منطقة الطود الأثرية إنه تم رفع الأحجار المنقوشة بالمعبد على مصاطب لعرضها في المتحف المفتوح داخل المعبد، كما سيتم تمهيد ممرات حجرية لعمل مسار للزيارة يبدأ من المدخل الحالى للمعبد مرورًا بهذا المتحف مفتوح.







وأضاف عبد الباري أنه تم تصميم ووضع لوحات إرشادية باللغتين العربية والإنجليزية لتسهيل عملية الزيارة للجمهور، كما تم تطوير البوابة الحالية للمعبد لتصبح بالشكل اللائق بما يتناسب مع الأهمية الأثرية للمنطقة.







كما تم إزالة جميع الحشائش الموجودة بكثرة داخل وحول المعبد، وسوف يتم الاستعانة بعمال من الإدارة الهندسية مرة كل شهر على الأقل لإزالة هذه الحشائش.

