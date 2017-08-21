الآثار تؤكد سلامة القطع الخشبية لمركب خوفو الثانية

دعاء محمود توجه د. أيمن عشماوي، رئيس قطاع الآثار المصرية بوزارة الآثار، على رأس فريق من أثريي ومرممي منطقة آثار الهرم، لتفقّد مشروع مركب خوفو الثانية بمنطقة أهرامات الجيزة، والذي يقوم به فريق عمل مصري ياباني منذ عام 2010؛ للوقوف على حقيقة ما أثير من وقوع تلفيات بإحدى القطع الخشبية للمركب أثنا

دعاء محمود



توجه د. أيمن عشماوي، رئيس قطاع الآثار المصرية بوزارة الآثار، على رأس فريق من أثريي ومرممي منطقة آثار الهرم، لتفقّد مشروع مركب خوفو الثانية بمنطقة أهرامات الجيزة، والذي يقوم به فريق عمل مصري ياباني منذ عام 2010؛ للوقوف على حقيقة ما أثير من وقوع تلفيات بإحدى القطع الخشبية للمركب أثناء رفعها من الحفرة الخاصة بها والتي تحتوي على 1264 قطعة خشبية تم رفع 745 قطعة منها حتى الآن.

وقام عشماوي وفريق العمل بمعاينة الأعمال والقطعة الأثرية، وأكد أن ما حدث هو حادث فني وقع أثناء أعمال رفع القطعة الخشبية من الحفرة، حيث حدث قطع لإحدى السلال الحديدية الأربع الحاملة للرافعة المستخدمة في العمل، الأمر الذي أدى إلى تلامس قاعدة الرافعة مع السطح العلوي لجزء من إحدى القطع الخشبية الموجودة بالحفرة.

وأكد صحة ما جاء في التقرير المبدئي المقدم من البعثة المصرية اليابانية والذي أفاد بأن ما حدث للقطعة الخشبية ليس له أي تأثير عليها، حيث إنه تفتت بسيط يمكن تداركه أثناء أعمال الترميم التي تحدث لكل القطع الخشبية المستخرجة من حفرة المركب.

كما وجه عشماوي بتشكيل لجنة من مرممي قطاع المشروعات للمعاينة مرة أخرى وإعداد تقرير إضافي عن حالة القطعة. كما تم إحالة الموضوع بأكمله للتحقيق للوقوف على ما إذا كان هناك أي تقصير من أحد العاملين ومحاسبته.

وقال عيسى زيدان، مدير عام الترميم الأولى بالمشروع، إن العمل بمشروع ترميم مركب خوفو الثانية بدأ عام 2010 وتتكون أخشاب المركب من 13 طبقة، ويصل عدد القطع داخل الحفر إلى 1264 قطعة معظمها في حالة سيئة من الحفظ، وبعضها في حالة تحلل، وتم رفع ما يقرب من 745 قطعة خشبية حتى الآن، والانتهاء من ترميم 732 قطعة، ونقل حوالي 560 قطعة إلى المتحف المصري الكبير لحين الانتهاء من رفع جميع الأخشاب الخاصة بالمركب وترميمها؛ تمهيدًا لعرضها بقاعة خاصة بالمتحف عند افتتاحه.