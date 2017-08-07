الآثار: بدء النشاط الصيفى للمتحف الآتونى بالمنيا

دعاء محمود أعلنت إلهام صلاح رئيس قطاع المتاحف رئيس قطاع المتاحف بوزارة الآثار، عن بدء النشاط الصيفي للمتحف الآتوني بالمنيا، حيث يقيم عدد من برامج الحرف وورش العمل بمقر المجلس القومي للمرأة تستهدف شباب الخريجين والنساء المعيلات لتعليمهم حرفة النسيج وعمل منتجات نسيجية منها مفارش وحقائب وغيرها، بما يس

دعاء محمود

أعلنت إلهام صلاح رئيس قطاع المتاحف رئيس قطاع المتاحف بوزارة الآثار، عن بدء النشاط الصيفي للمتحف الآتوني بالمنيا، حيث يقيم عدد من برامج الحرف وورش العمل بمقر المجلس القومي للمرأة تستهدف شباب الخريجين والنساء المعيلات لتعليمهم حرفة النسيج وعمل منتجات نسيجية منها مفارش وحقائب وغيرها، بما يساهم بشكل كبير في الارتقاء بأهالي المحافظة.

وأشارت صلاح إلى أن المتحف الآتوني بدأ منذ عام 2014 إقامة الأنشطة الثقافية والفاعليات بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والمؤسسات التعليمية ومؤسسات المجتمع المدني بهدف زيادة التواصل المجتمعي الوعي لدى الأهالي.



وفي سياق متصل أضافت صلاح أن أحد مصانع السجاد بمحافظة المنيا تعاقد على شراء منتجات ورشة عمل السجاد التي أقامها متحف ملوي منذ فترة لعدد من النساء المعيلات بالمحافظة، الأمر الذي يؤكد نجاح خطة وزارة الآثار ودورها الكبير في المشاركة المجتمعية.

