الآثار: بدء أعمال الحفر في بئر يوسف بقلعة صلاح الدين

دعاء محمود:تبدأ بعثة أثرية مصرية من وزارة الآثار خلال الأيام القليلة القادمة، أعمال الحفر الأثري في منطقة بئر يوسف الموجودة بقلعة صلاح الدين الأيوبي.ووجه مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أثناء جولته التفقدية للقلعة للوقوف علي حالة البئر وبعض المزارات الأثرية بالقلعة، بضرورة الانته

دعاء محمود:

تبدأ بعثة أثرية مصرية من وزارة الآثار خلال الأيام القليلة القادمة، أعمال الحفر الأثري في منطقة بئر يوسف الموجودة بقلعة صلاح الدين الأيوبي.

ووجه مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أثناء جولته التفقدية للقلعة للوقوف علي حالة البئر وبعض المزارات الأثرية بالقلعة، بضرورة الانتهاء من أعمال الترميم التي تتم بالقلعة على وجه السرعة وافتتاح المزارات الأثرية المغلقة بها.

وأضاف وزيري إلى أن موافقته على إجراء أعمال الحفائر ببئر يوسف جاءت من منطلق ثقته في أن تسفر عن العديد من الاكتشافات الهامة بالموقع، مؤكدا أن الوزارة سوف تقوم بتوفير التمويل اللازم، وتذليل كافة العقبات التي من الممكن أن تواجه سير الأعمال بما يضمن إتمامها على الوجه الأمثل.

ويقع البئر في الجهة الجنوبية من مسجد محمد بن قلاوون بالقلعة ويتم الوصول له عن طريق فتحة باب في ناحيته الجنوبية الشرقية يفضي الي قبو أجر وسلم حلزوني منحوت بالصخر والبئر عبارة عن ثلاث طبقات يلتف حولها سلم حلزوني يضيق في الطبقة السفلي عنه في الطبقة الوسطي وبالبئر ساقيتان واحده في الطبقيه السفلية تستخدم لرفع الماء للطبقة الوسطي بواسطة قواديس تدار بالدواب، وقد أمر ببناءه أنشأه صلاح الدين الأيوبي حيث أمر وزيرة بهاء الدين قرقوش بنحت هذا البئر في الصخر لأخذ المياه منه وقت الحصار