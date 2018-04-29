الآثار: المتحف الكبير لم يتعرض للخطر والحريق بأخشاب خارجية

المال - خاص قالت وزارة الآثار الأحد، إن المتحف الكبير لم يتعرض للخطر وفي بيان أوضحت الوزارة أنه "تلاحظ في تمام الساعة الواحدة ظهر اليوم تصاعد ألسنة لهب من جزء من الشدات الخاصة بالواجهة الخلفية الغربية للمشروع، وبدأت النيران تنتشر في الأجزاء الخشبية للشدات المعدنية المؤقتة التى تغطي جزء

المال – خاص

قالت وزارة الآثار الأحد، إن المتحف الكبير لم يتعرض للخطر

وفي بيان أوضحت الوزارة أنه “تلاحظ في تمام الساعة الواحدة ظهر اليوم تصاعد ألسنة لهب من جزء من الشدات الخاصة بالواجهة الخلفية الغربية للمشروع، وبدأت النيران تنتشر في الأجزاء الخشبية للشدات المعدنية المؤقتة التى تغطي جزء من الواجهة (عرض 20م)”

وأضافت “طالت النيران طبقة الفوم العازلة لنفس الجزء، وتواجدت بالفور سيارتان الإطفاء الخاصتين بالمتحف المصري الكبير حيث تم التعامل مع النيران حتى لاتمتد إلى باقي الشدات الخلفية، ثم توالى خلال دقائق وصول 15 سيارة اطفاء من إدارة الحماية المدنية بالجيزة للتعامل وإخماد الحريق حيث تم السيطرة على النيران بالكامل وأعمال التبريد قبل الساعة الثانية والنصف ظهرا، كما قامت القوات المسلحة بإرسال طائرة إطفاء لضمان سلامة المنشأة والأفراد”.



وتابعت “لم يتعرض المبنى أو أى قطعة أثرية بالمتحف للخطر على الإطلاق، حيث أنها بعيدة تماما عن عن مركز الحريق. ولم ينتج عن الحريق ثمة إصابات للعاملين أو ضباط أو أفراد الحماية المدنية”.



وانتقل على الفور إلى موقع الحادث السيد الدكتور وزير الآثار، السيد محافظ الجيزة، السيد اللواء رئيس الهيئه الهندسية للقوات المسلحة، السيد مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزه، السيد مساعد الوزير شرطة السياحة والآثار، والقيادات التنفيذية والأمنية بمحافظة الجيزة، وكافة المسئولين من الهيئة الهندسية القوات المسلحة ووزارة الداخلية ووزارة الآثار.



كما انتقل إلى مكان الحادث ضباط وحدات الإدارة العامة للمعمل الجنائي بقطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية لإجراء المعاينة اللازمه وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.