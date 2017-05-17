الآثار: المتاحف مفتوحة مجاناً غداً لجميع الزوار

قالت وزارة الآثار فى بيان صحفى، إنه فى إطار احتفالات وزارة الآثار بيوم المتاحف العالمي الذي يحتفل به في الثامن عشر من مايو من كل عام، تستقبل غداً جميع المتاحف المصرية بمختلف أنحاء الجمهورية زائريها من المصرين والعرب والأجانب المقيمين بمصر مجاناً وبدون تحمل أي رسوم.

صرحت بذلك إلهام صلاح، رئيس قطاع المتاحف بوزارة الآثار، موضحةً أن هذا التقليد اتبعته وزارة الآثار لتشجيع الجمهور لزيارة المتاحف ولتعريفهم بالتراث الحضاري المصري وتدعيم الوعي الأثري، وذلك إيمانا منها بالدور التثقيفي والتربوي الذي تلعبه المتاحف.