الآثار: الانتهاء من أعمال درء الخطورة بسقيفة رضوان بالخيامية

دعاء محمودانتهت وزارة الآثار، من أعمال درء الخطورة وإعادة وضع الشدات المستخدمة في صلب منازل سقيفة رضوان الأثرية بالخيامية، وتأمين جزء من المرحلة الثالثة من مشروع تطويرها، بعد ارتطام أحد السيارات المحملة بالبضائع قبيل فجر الأحد الماضي بأحد هذه الشدات الخشبية مما أدى إلى سقوطها.وصرح الدكتور جمال م

دعاء محمود

انتهت وزارة الآثار، من أعمال درء الخطورة وإعادة وضع الشدات المستخدمة في صلب منازل سقيفة رضوان الأثرية بالخيامية، وتأمين جزء من المرحلة الثالثة من مشروع تطويرها، بعد ارتطام أحد السيارات المحملة بالبضائع قبيل فجر الأحد الماضي بأحد هذه الشدات الخشبية مما أدى إلى سقوطها.

وصرح الدكتور جمال مصطفى، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، بأن المنطقة عادت مرة أخرى إلى طبيعتها، مع تأمين المنشأة الأثرية بالكامل.

وأشار إلى أن سقيفة رضوان أسسها الأمير رضوان بك عبد الله الفقارى أصل الأمراء الفقارية والمؤسس الحقيقى لفرقة القارية، وصاحب عمائر رضوان بك بالخيامية ويطلق عليه «بيت مجد والرئاسة».

وقد بنى هذا الأثر على مساحة 2600 متر، ‎وتشمل أعمال ترميم السقيفة حماية المأذنة والمنزل والوكالة التي يرجع بناؤها إلى عام 1065 ـ 1066.