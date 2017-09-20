الآثار: الإنتهاء من مشروع متحف سوهاج نهاية العام

دعاء محمود قالت إلهام صلاح رئيس قطاع المتاحف بوزارة الآثار، اليوم الأربعاء إن العمل جار بأعمال إنشاء متحف سوهاج بما يضضمن الإنتهاء من أعمال إنشاء المتحف في الوقت المحدد له نهاية العام الحالي وبدء العرض المتحفي بداية العام القادم تمهيدا لافتتاحه.جاء ذلك بحسب بيان عقب تفقد رئيس قطاع الم

دعاء محمود

قالت إلهام صلاح رئيس قطاع المتاحف بوزارة الآثار، اليوم الأربعاء إن العمل جار بأعمال إنشاء متحف سوهاج بما يضضمن الإنتهاء من أعمال إنشاء المتحف في الوقت المحدد له نهاية العام الحالي وبدء العرض المتحفي بداية العام القادم تمهيدا لافتتاحه.

جاء ذلك بحسب بيان عقب تفقد رئيس قطاع المتاحف، صباح اليوم ء، متحف سوهاج القومي، يرافقها كل من العميد هشام سمير مساعد وزير الآثار للشئون الهندسية، واستشاري المشروع وعدد من أعضاء الشركة الوطنية للقوات المسلحة والمسند إليها أعمال المشروع، ومدير منطقة آثار سوهاج.

وأوضحت صلاح أن الهدف من هذه الجولة هو دفع حركة العمل بمشروع المتحف وإزالة أي معوقات تحول دون الإنتهاء منه.

وأشار البيان إلى أنه تم خلال جولة اليوم بالمتحف وضع خريطة العمل خلال الفترة القادمة مع تحديد مدة زمنية محددة لكل مرحلة من المراحل القادمة، بما يضمن الإنتهاء من أعمال إنشاء المتحف في الوقت المحدد له نهاية العام الحالي وبدء العرض المتحفي بداية العام القادم تمهيدا لافتتاحه.

وأضافت رئيس قطاع المتاحف أنه تم أيضا الاتفاق على تحديد مسار للزيارة داخل المتحف وكذلك مناطق الاضاءة الداخلية والخارجية وتحديد ألوان دهانات الجدران بما يتفق مع أحدث أساليب العرض المتحفي، بالاضافة الى تحديد أماكن الخدمات للزائرين.

وأشارت صلاح إلى أن الفترة القادمة ستشهد العديد من الزيارات لمختلف المتاحف الإقليمية والمتوقف العمل بها للوقوف على كافة المشكلات التى تواجهها وايجاد الحلول لها، تمهيدا لافتتاحها واحدا تلو الآخر، وذلك تنفيذا لخطة وزارة الآثار بافتتاح المشروعات المتحفية المغلقة.

وأشارت صلاح إلى أن فكرة إنشاء متحف سوهاج القومي بدأت في عام 1993 ثم توقف بعد ذلك لأمور هندسية وفنية، واستأنف العمل به من جديد في عام 2006 وتوقف مرة أخرى بعد قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير وما مرت به البلاد بعدها من عدة تعثرات. وفى عام 2015 تم البدء في دراسة المشروع مرة أخرى و جميع احتياجاته و استأنف العمل فعليا في عام 2016.

يذكر أن المتحف سيضم عدد كبير من القطع الأثرية تحكي تاريخ محافظة سوهاج ونتاج أعمال الحفائر التى تمت بها.