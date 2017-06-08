الآثار: اكتشاف مقبرة تعود للعصر الهيلنستي بالإسكندرية

سمر السيد:أعلن محمود عفيفي، رئيس قطاع الآثار المصرية، الكشف عن مقبرة تعود للعصر الهيلنستي بمنطقة الشاطبي بالإسكندرية، وذلك أثناء أعمال الحفائر التي تجريها بعثة أثرية مصرية من مفتشي الآثار بالإسكندرية، وفق بيان صحفى صادر عن وزارة الآثار.وأوضح مصطفى رشدي، مدير عام آثار غرب الدلتا والاسكندرية أنه



سمر السيد:

أعلن محمود عفيفي، رئيس قطاع الآثار المصرية، الكشف عن مقبرة تعود للعصر الهيلنستي بمنطقة الشاطبي بالإسكندرية، وذلك أثناء أعمال الحفائر التي تجريها بعثة أثرية مصرية من مفتشي الآثار بالإسكندرية، وفق بيان صحفى صادر عن وزارة الآثار.

وأوضح مصطفى رشدي، مدير عام آثار غرب الدلتا والاسكندرية أنه تم تأريخ هذه المقبرة استنادا الى الطرز المعمارية بها وبقايا الفخار الذي عثر عليه داخلها.

وأضاف أن المقبرة المكتشفة تتكون من أربع صالات بكل منها مجموعة من فتحات الدفن عليها زخارف هندسية ملونة وكتابات باللغة اليونانية القديمة تمثل عبارات جنائزية، وتأتي فتحات الدفن في صفوف تعلو كل منها الأخرى، ويتكون كل صف من فتحة واحدة او اثنين او ثلاث وتصل في بعض الأحيان لأربعة فتحات.

وأشارت أية محمد طاهر مفتش آثار وسط الاسكندرية إلى أن البعثة عثرت داخل هذه المقبرة على العديد من اللقي الأثرية وصل عددها إلى ما يقرب من 300 قطعة، تنوعت ما بين مسارج وأوانى فخارية بالإضافة إلى تمثال من التراكوتا، وسوف تقوم البعثة خلال الفترة القادمة بدراسة الكتابات الموجود بالمقبرة في محاولة للكشف عن صاحبها.