«الآثار» : افتتاح 3 معارض خارجية و9 داخلية خلال 2019

أبرزها: معرض آثار الملك توت عنخ آمون بباريس محطماً الرقم القياسي لعدد زوار المعارض الثقافية في فرنسا بواقع مليون و423 ألفا و170 زائرا.

قامت وزارة الدولة لشئون الآثار، خلال عام 2019، بإطلاق 3 معارض خارجية و9 معارض داخلية، في إطار خطتها لتحسين الصورة الذهنية لمصر واستقطاب أعداد أكبرمن السائحين.

ورصدت “المال”، في هذا التقرير جميع المعارض التي نظمتها الوزارة بالخارج بقيادة الدكتور خالد العنانى.

المعارض الخارجية

وافتتحت الوزارة في 21 مارس الماضي، معرض آثار الملك توت عنخ آمون بقاعة Grande Halle de la Villette بباريس، محطماً الرقم القياسي لعدد زوار المعارض الثقافية في فرنسا، بواقع مليون و423 ألفا و170 زائرا.

وفي 6 أكتوبر الماضي، افتتحت معرض الآثار الغارقة بقاعة مكتبة رونالد ريجين الرئاسية بمدينة لوس أنجلوس بكاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وخلال 2 نوفمبر الماضي، تم افتتاح معرض آثار الملك توت عنخ آمون (كنوز الفرعون الذهبي) بقاعة Saatchi Gallery بلندن.

المعارض الداخلية

وفي 4 فبراير الماضي، افتتح وزير الآثار معرضاً مؤقتاً بالمتحف المصري بالقاهرة عن حفائر البعثة الفرنسية الإيطالية المشتركة في منطقة أم البريجات بالفيوم.

كما افتتح في 16 أبريل معرضاً مؤقتاً بالمتحف المصري بالقاهرة عن حفائر البعثة المصرية الألمانية بمنطقة تونا الجبل بالمنيا،

وفي 19 يونيو تم إقامة معرض للآثاث المستوحى من الآثاث المصري القديم ببازار المتحف المصري بالتحرير بالتعاون مع مبادرة الحوار المصري الدنماركي تحت عنوان “المبتكرون الأوائل”.

وخلال 21 يونيو افتتح معرض “الرياضة عبر العصور المختلفة للحضارة المصرية” بالمتحف المصري بالتحرير، أما اليوم التالي فتمت إقامة معرضين للصور والآثار الإسلامية الصينية بمتحف الفن الإسلامي بالتعاون مع المركز الثقافي الصيني بالقاهرة.

وقام الوزير في 9 سبتمبر الماضي، بافتتاح معرض بمتحف الأقصر عن نتائج أعمال البعثة المصرية الأمريكية المشتركة لمشروع ترميم جبانة جنوب العساسيف، أما 26 أكتوبر فافتتح المعرض الثالث للفن المعاصر لمؤسسة آرت دي ايجيبت في شارع المعز لدين الله الفاطمي.

وفي 15 نوفمبر تم افتتاح معرضين مؤقتين بالمتحف المصري بالتحرير عن خبيئات المومياوات والتعليم فى مصر القديمة، بمناسبة الاحتفال بمرور 117 عاما على افتتاح المتحف.

أما في 18 نوفمبر فافتتح الوزير معرضا عن أعمال البعثات الأثرية الفرنسية العاملة في مصر، وذلك بالتعاون مع المعهد الفرنسي للآثار الشرقية (Ifao).