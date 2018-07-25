الآثار: افتتاح الجناح الشرقي للمتحف المصري بالتحرير منتصف نوفمبر

دعاء محمود قال الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، إنه تقرر افتتاح الجناح الشرقى بالدور العلوى بالمتحف المصري بالتحرير، يوم 15 نوفمبر المقبل، بالتزامن مع الاحتفال بمرور 116 عامًا على افتتاحه. وأوضح العناني، في تصريحات صحفية، عقب تفقد أعمال تطوير سيناريو…

دعاء محمود

قال الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، إنه تقرر افتتاح الجناح الشرقى بالدور العلوى بالمتحف المصري بالتحرير، يوم 15 نوفمبر المقبل، بالتزامن مع الاحتفال بمرور 116 عامًا على افتتاحه.

وأوضح العناني، في تصريحات صحفية، عقب تفقد أعمال تطوير سيناريو العرض المتحفي للمتحف المصري بالتحرير، اليوم الأربعاء، أنه سيتم الافتتاح بمجموعة تويا ويويا، التى تضم أكثر من 200 قطعة خاصة بعد نقل 4400 من مجموعة توت عنخ آمون إلى المتحف المصري الكبير.

وأضاف الوزير، أن سيتم بدء أعمال تطوير المتحف تاتي بناءً على الإجراءات والدراسات الذي يتخذها المتحف بعد نقل مجموعة توت عنخ آمون إلى المتحف المصري الكبير، مشيراً إلى أن مجموعة يويا وتويا لا تقل في روعتها عن مجموعة توت عنخ آمون.

وأكد أنه بجانب عرض مقتنيات يويا وتويا سيتم عرض كنوز تانيس والتي لا تقل أهمية من تلك الخاصة بالملك الذهبي، لافتًا إلى أنه بعد عام سيتم عرض كذلك مجموعة صان الحجر، مؤكدًا أن شباب المتحف يشرف على خطة تطوير الجناح الشرق بالدور العلوى بالمتحف.