الآثار: إنشاء متحف بمطار الغردقة يحتاج دعمًا ماليًا

– إطلاق 4 معارض جديدة بميلانو وموناكو وكندا و5 مدن أوروبية

دعاء محمود



قال خالد العناني، وزير الدولة لشئون الآثار، إن الوزارة على استعداد لإنشاء متحف في صالة المغادرة بمطار الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، في حال توافر الدعم المالي من المحافظة أو أحد المستثمرين الجاديين، مؤكداً أنه لا يوجد موعد محدد حتي الآن لإنشاء المتحف فأولوية الوزارة حالياً الانتهاء من المشروعات الجارية.



وأضاف الوزير لـ”المال”، أن هناك تجارب مشابهة للشراكة بين المحافظات والوزارة في التعاون لتوفير الاعتمادات المالية لأعمال البناء والتجهيز، مثل إنشاء تطوير متحف كهف روميل ومتحف المكتبة، بالتعاون مع محافظة مرسي مطروح.



يذكر أن متحف “كهف روميل” فتح أبوابه للجمهور بعد 7 سنوات من إغلاقه، وذلك بعد تطويره وترميمه، بالتعاون مع محافظة مرسي مطروح، والتي وفرت الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ المشروع.



ومتحف “كهف روميل” هو عبارة عن كهف في باطن الجبل ويرجع للعصر اليوناني الروماني، على شكل قوس له مدخل ومخرج عند طرفية عند المنحدر الذي يطل على الشاطئ، واختاره الجنرال الألماني روميل “ثعلب الصحراء”، ليكون مقراً له أبان الحرب العالمية الثانية في أربعينات القرن الماضي.



وأكد العناني أن الوزارة تبحث إنشاء مجمع ثقافي متكامل بمحافظة البحر الأحمر، خاصة أن لديها مساحة شاغرة من الأرض هناك والتي يمكن استغلالها في إنشاء المجمع، مؤكداً أن تنفيذ المشروع مرهون بتواجد المستثمر.



وفي سياق متصل، كشف الوزير عن خريطة المعارض الخارجية للوزارة خلال الفترة المقبلة، ومن المقرر إطلاق 4 معارض جديدة في عدة مدن مختلفة منها معرض ميلانو وسيتم إطلاقه الشهر الجاري ويستمر لمدة 4 أشهر، ومعرض توت غنخ أمون وسيتم إطلاقه العام المقبل في 5 مدن.



وتابع العناني: كما سيتم إطلاق معرض موناكو كنوز الفراعنة في شهر يوليو 2018 ولمدة 3 أشهر، بالإضافة إلي معرض للأثار الاسلامية في كندا خلال شهر مارس 2018 ولمدة 6 أشهر.



وشدد الوزير علي أن المعارض الخارجية تساهم في تعظيم الموارد المالية للوزارة بشكل كبير، ولكن مردودها الأكبر يكمن في نقل رسالة هامة عن مصر في الخارج، مشيراً إلي أن استمرار المعارض يمد قنوات التعاون بين الدول في نشر الوعي بالآثار والثقافة.



ونوه العناني عن أن الوزارة تلقت العديد من العروض والطلبات من دول أخري لإقامة معارض مصرية بها، مؤكداً أنه جاري دراسة بعض العروض وسيتم الإعلان عن التفاصيل في التوقيت المناسب.



وعن المشروعات المتحفية والأثرية المقرر افتتاحها خلال الفترة المقبلة، أكد العناني أن هناك 6 مشروعات سيتم افتتاحهم قريباً منها افتتاح جزئي للمتحف المصري الكبير ومتحف الحضارة في عام 2018، بالإضافة إلي افتتاح متحف أثار مطروح خلال العام الجاري ومتاحف سوهاج وتل بسط وطنطا في العام المقبل.