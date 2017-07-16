الآثار: إعادة تأهيل متحف تل بسطة تمهيدًا لافتتاحه

التكلفة 3 ملايين جنيه بتمويل ذاتى من الوزارةدعاء محمود قال المهندس وعد الله أبو العلا رئيس قطاع المشروعات بوزارة الآثار، إنه خلال الفترة القليلة المقبلة سيتم البدء فى أعمال التشطيبات والتأهيل لمتحف تل بسطة بمحافظة الشرقية، تمهيدا لافتتاحه في أقرب وقت ممكن.وأضح أبو العلا فى بيان صحف

التكلفة 3 ملايين جنيه بتمويل ذاتى من الوزارة

دعاء محمود



قال المهندس وعد الله أبو العلا رئيس قطاع المشروعات بوزارة الآثار، إنه خلال الفترة القليلة المقبلة سيتم البدء فى أعمال التشطيبات والتأهيل لمتحف تل بسطة بمحافظة الشرقية، تمهيدا لافتتاحه في أقرب وقت ممكن.

وأضح أبو العلا فى بيان صحفى، أن أعمال تأهيل المتحف تشمل تركيب منظومة تأمينية شاملة من كاميرات مراقبة وإنذارات ضد الحريق، كما يتم تركيب منظومة إضاءة تتناسب والعرض المتحفى، بالإضافة إلى أعمال الدهانات للجدران، كما سيتم كذلك عمل شبكة حماية حديدية من الخارج حول الواجهة الزجاجية للمتحف لضمان تأمينه.

وأضاف أبو العلا أنه من المقرر أن العمل يستمر بالمتحف لمدة ثلاثة أشهر بتكلفة 3 ملايين جنيه بتمويل ذاتى من وزارة الآثار.

ومن جانبها قالت إلهام صلاح رئيس قطاع المتاحف بالوزارة إنه تم تشكيل لجنة لاختيار القطع الأثرية المقرر عرضها من المخازن المتحفية.



وأشارت صلاح إلى أن المتحف سيضم مجموعة من القطع الأثرية لتلقي الضوء على نتاج أعمال الحفائر التي تقوم بها البعثات المصرية والأجنبية بالشرقية والتي تعبر عن تاريخ المحافظة عبر العصور.



وأفادت صلاح أن العمل بالمتحف جاء بعد توصيات د. خالد العناني وزير الآثار بعد زيارته له فور توليه حقيبة الوزارة فى مارس 2016، وكذلك تعليقات قطاع المتاحف بضرورة تزويد مساحة العرض المتحفي واستغلال بدروم المتحف وإعداده وتهيئته للعرض، بالإضافة لعمل أقسام ودورات تدريبية للعاملين القائمين عليه مستقبلا.