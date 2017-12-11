الآثار: أمناء جامعة سنجور الفرنسية يزورون المتحف الكبير

دعاء محمود: زار مجلس أمناء جامعة سنجور الفرنسية المتحف المصري الكبير بميدان الرماية ومنطقة أهرامات الجيزة، بعد عصر أمس الأحد. جاءت هذه الزيارة على هامش تواجدهم بجمهورية مصر العربية؛ لبحث سبل التعاون المشترك لتقديم الخدمات التعليمية لأبناء القارة الإفريقية الناطقين باللغة الفرنسية على أكمل وج

دعاء محمود:

زار مجلس أمناء جامعة سنجور الفرنسية المتحف المصري الكبير بميدان الرماية ومنطقة أهرامات الجيزة، بعد عصر أمس الأحد.

جاءت هذه الزيارة على هامش تواجدهم بجمهورية مصر العربية؛ لبحث سبل التعاون المشترك لتقديم الخدمات التعليمية لأبناء القارة الإفريقية الناطقين باللغة الفرنسية على أكمل وجه.

وأوضح الدكتور طارق توفيق المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير، أن الدكتور هاني هلال، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق وعضو مجلس إدارة المتحف قد رافقهم خلال الزيارة والتي تضمنت الموقع الإنشائي ومركاز الترميم، حيث تم استعراض آخر مراحل العمل بالمتحف وآخر القطع التي تم نقلها وترميمها.

وعقب انتهاء جولتهم بالمتحف الكبير حرص الوفد الفرنسي على القيام بزيارة سريعة لمنطقة أهرامات الجيزة حيث قاموا بالتقاط الصور التذكارية هناك.