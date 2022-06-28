«اكوكنسرف للحلول البيئية» : تعويض أصحاب 89 محلا متاخما لمشروع ترام الرمل و3 مساجد

كشفت الدكتورة زينت حافظ، مسئولة شركة اكوكنسرف للحلول البيئية، المشرفة على الدراسة البيئية لمشروع تطوير ترام الرمل، أنه لن يضارّ أيٌّ من أصحاب المحلات الواقعة على حرَم ترام الرمل خلال أعمال التطوير، موضحة أن الدراسة التي تم إجراؤها للمشروع تضمنت البعد الاجتماعي للمشروع.

وأكدت، خلال جلسة التشاور المجتمعي التي عُقدت، أمس، بشأن مشروع تطوير ترام الرمل بالإسكندرية، أن كلًّا من البنك الدولي وبنك الاستثمار الأوربي وضعا معايير ومتطلبات اجتماعية لمثل هذه المشروعات،

وتم الالتزام بها خلال القيام بأعمال الدراسة الخاصة بالمشروع؛ والتي استمرت لسنوات، حيث تم وضع أصحاب المحلات المتاخمة لحرم الترام في الحسبان، وذلك بعمل وضع بدائل لهم خلال عملية التنفيذ وما بعد تنفيذ المشروع.

وأوضحت أنه تم عمل مسح للمحلات الواقعة في نطاق المشروع، والتي تصل إلى قرابة 129 محلًّا، منها 40 محلًّا مغلقًا، وجارٍ دراسة استعادة سبل العيش لعدد 89 محلًّا تعمل حاليًّا، بالإضافة إلى تعويض أصحاب 3 مساجد تقع ضمن المشروع.

بدوره أوضح المهندس إبراهيم راغب، رئيس الإدارة المركزية للتخطيط بالهيئة القومية للأنفاق، أنه ستتم مراعاة أبناء الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية العاملين بمشروع ترام الرمل، موضحًا أنه سيتم نقلهم إلى الهيئة القومية للأنفاق رغم أن الهيئة لن تقوم بتشغيل المشروع.

وأوضح أن الهيئة القومية للأنفاق، التابعة لوزارة النقل، تشرف على عملية التشغيل، حيث بعد انتهاء المشروع يتم طرح عملية التشغيل على شركة مشغلة،

ويتم إلزام تلك الشركة بتشغيل العمالة الخاصة بالمرفق قبل عملية التطوير، حيث يكون هذا أحد شروط طرح المشروع على الشركات المشغِّلة لمثل هذه المشروعات.

وأكد أن هناك تجربة مماثلة حدثت في الخط الثالث للمترو، حيث تم تشغيل واستيعاب جميع العاملين بالمرفق ضمن الشركة الجديدة المشغِّلة للمشروع.

وحول الجدول الزمني للمشروع أوضح راغب أن الإسكندرية تشهد العديد من المشروعات الضخمة خلال الفترة الأخيرة، منها مشروع تطوير مترو أبو قير،

بالاضافة إلى مشروع تطوير شبكة الأمطار، وتطوير شبكة الصرف الصحة بالمعمورة، حيث ستقوم محافظة الإسكندرية بالتعاون مع الجهات المعنية والحكومية بتحديد مواعيد التنفيذ،

مشيرًا إلى أن لن يتم وقف تلك الوحدات العاملة على ترام الرمل أو على خط شكة حديد أبو قير إلا قبل التنفيذ مباشرة؛ وذلك مراعاة للبعد الاجتماعي، وعدم حدوث تكدس داخل المدينة.

في السياق نفسه شارك المهندس محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، بجلسة التشاور المجتمعي لدراسة تقييم التأثيرات البيئية والاجتماعية لمشروع إعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية.

وجرى استعراض العرض التقديمي لدراسة تقييم الأثر البيئي الخاصة بالمشروع، والذي قامت به شركة إكوكنسرف للحلول البيئية،

وشملت نبذة عن المشروع وأهميته، ومسار المشروع والمحطات التنفيذية للمشروع ومراحل الإنشاء، منهجية تقييم التأثيرات البيئية والاجتماعية،

ومميزات وإيجابيات المشروع، التأثيرات الإيجابية، حيث تمّت مناقشة تعارضات المشروع وعلاقة المسار مع مشروعات الصرف الصحي الجارية ومشروعات فصل مياه الأمطار.

جديرٌ بالذكر أن المشروع من ضمن المشروعات التي تقوم شركة الصرف الصحي بالإسكندرية بدراسة تأثيراتها على شبكة الصرف الصحي وتعارضاتها مع المشروعات الجارية من رفع كفاءة المنظومة بشرق المدينة، وفصل مياه الأمطار والإحلال والتجديد بمختلف مناطق المحافظة.