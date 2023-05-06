«اكستروكوت 21» تستهدف زيادة صادراتها إلى 15% العام الجاري

قال محمد عمر العضو المنتدب لشركة “اكستروكوت 21 لحسب ودهان قطاعات الألومنيوم” إن خطة شركته لزيادة التصدير لتصل إلى 15% من الطاقة الإنتاجية ونسعى لزيادتها العام المقبل خاصة في ظل الظروف الحالية والصعوبات في تدبير العملة التي تواجهنا في التصدير والتحديات في تطبيق منظومة صارمة في رقابة الجودة، حيث تتجه أغلبية الشركات للتصدير لتعظيم أرباحها.. مشيراَ إلى أن الشركة تستهدف مزيد من الصادرات خلال الفترة المقبلة.

وتستهدف “اكستروكوت 21” فتح أسواق جديدة وعلى رأسها السوق الإفريقي وكذلك الشرق الأوسط والدول العربية فضلاً عن الدول الأوروبية، حيث انها تمتلك اسواق في عده دول افريقيه منها ليبيا والمغرب ونيجيريا وكينيا وأوغندا وزامبيا كما تمتلك عملاء في لبنان واوروبا.

وتأسست اكسستروكوت عام 2016 متخصصة في السحب والدهان لقطاعات الألومنيوم بحجم استثمارات 900 مليون جنيه ومازال في نمو حيث إننا نعمل علي 3 مراحل من اجل اكتمال مؤسستنا والآن نحن في المرحلة الثانية بطاقة انتاجيه تصل إلى 2000 طن شهريا من السحب و2000 طن من الدهانات وعدد عمال 1500 عامل.

وتشارك شركة “اكستروكوت 21” للمرة الرابعة على التوالي في معرض وندوركس في نسخته الثالث عشر حيث يعُد الملتقى الصناعي الأضخم في مصر والشرق الأوسط للزجاج، والألومنيوم، وال U-PVC، والواجهات، والأبواب والنوافذ والذي ينطلق من السبت 6 إلى الاثنين 8 مايو 2023.

وقال إن اكستروكوت تعرض هذا العام في معرض ويندروكس قطاعات سمارت للوجهات المعمارية التي تحقق ارتفاعات وحلول معمارية ذكيه كما تمتلك قطاعات ال MH الذي يعُد من القطاعات المميزه نظراَ لكونه قطاع اقتصادي للواجهات التي لا تتضمن ارتفاعات عالية كما تمتلك أيضا عائلة القطاعات الفلكانو بجميع أنوعها المنزلقة والمفصلية التي تأتي بمقاسات وحلول ذكية حسب رغبة العميل كما تقدم هذا العام اكسسوارت جديدة لكل أغراض النوافذ.



