«اكستروكوت 21» تستهدف زيادة حجم استثماراتها في السوق المصرية إلى 2 مليار جنيه

تستهدف شركة اكستروكوت 21 العاملة في مجال سحب ودهان قطاعات الالومنيوم زيادة حجم استثماراتها في مصر الى 2 مليار جنيه من خلال تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من التوسعات بالشركة خلال الفترة المقبلة.

وقال المهندس هيثم المغربي العضو المنتدب للشركة في تصريحات إن حجم استثمارات الشركة حاليا تقدر بنحو 900 مليون جنيه.

وأشار إلى أن المرحلة الثانية تستهدف رفع بالطاقة الإنتاجية إلى 2000 طن شهريا من السحب و 2000 طن من الدهانات كما ترتفع إلى 4000 طن شهريا من السحب و 4000 طن من الدهانات في المرحلة اللاحقة.

جاء ذلك في تصريحات صحفية على هامش مشاركة شركة اكستروكوت 21 في معرض وندوركس المتخصص في الزجاج، والألومنيوم.

وأضاف المغربى أن الشركة تستهدف من خلال مشاركتها في المعرض التوسع في السوق المصرية وزيادة الصادرات حيث اننا نستهدف زيادة الشريحة التصديرية لتصل الي 25% من طاقة الإنتاج في العام المقبل.