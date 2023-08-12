اكسبو جروب: فرص كبيرة لتصدير المنتجات المصرية لإفريقيا ودول إعادة الإعمار

أكد المهندس أشرف عبد الرحيم، رئيس مجلس إدارة شركة اكسبو جروب للمعارض، وجود فرص كبيرة أمام الصادرات المصرية خلال المرحلة الراهنة وتحديدا في أسواق إفريقيا ودول إعادة الإعمار مثل ليبيا وسوريا والعراق.

وقال في تصريحات لـ”المال” إن المنتجات المصرية تحتاج إلى تعزيز وجودها في الأسواق الخارجية وتوسيع قاعدة العملاء دوليا، لافتا إلى أن ذلك الأمر يتطلب العمل عليها من المحاور أبرزها المشاركة في الفعاليات والمعارض الدولية وتنظيم البعثات التجارية لتنشيط الصادرات المصرية في الأسواق المختلفة.

وأوضح عبد الرحيم أن الوجود في الأسواق الخارجية يعكس التزام المصانع المصرية بالتطور التكنولوجي الذي يسمح لها بتقديم منتجات عالية الجودة، وتسليط الضوء على مزاياها التنافسية، فضلا عن التعرف على احتياجات تلك الدول والعمل علي توفيرها بما يساهم في تعزيز الصادرات المصرية، خاصة في ظل تأكيد القيادة السياسية على أهمية الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويا.

وتابع عبد الرحيم حديثه قائلا : ان الفرصة مواتية الان للفوز بحصة تصديرية كبيرة في اسواق اعادة الاعمار مثل ليبيا والعراق وسوريا، قائلا يجب استغلالها بقوة عبر التعاون بين الجهات الحكومية والشركات المصدرة لتحقيق أكبر استفادة ممكنة مطالبا الحكومة المصرية بتوفير الدعم اللازم والتسهيلات المالية واللوجستية لتمكين ومساندة المصانع لتعزيز قدرتها التنافسية وتوسيع حصتها في الأسواق الخارجية.

وأشار رئيس مجلس ادارة اكسبو جروب الي ان منتجات مواد البناء من أبرز القطاعات التي سيكون لها فرص كبيرة في التواجد بهذه الاسواق فضلا عن الصناعات المعدنية والهندسية والغذائية وغيرها.