اكسبو استانة يحتفل باليوم الوطنى لمصر.. غدًا

محمد ريحان أكد المهندس أحمد طه، المفوض العام المصري بمعرض اكسبو أستانة - المنعقد بدولة كازاخستان خلال الفترة من 10 يونيو وحتى 10 سبتمبر المقبل - أن الاستعدادات للاحتفال باليوم الوطني لمصر، والذي يعقد غدًا الإثنين، تتم على قدم وساق. ومن المقرر أن يشهد الاحتفال وزير الثقافة الكازاخي، والسفير هيثم صل

محمد ريحان

أكد المهندس أحمد طه، المفوض العام المصري بمعرض اكسبو أستانة – المنعقد بدولة كازاخستان خلال الفترة من 10 يونيو وحتى 10 سبتمبر المقبل – أن الاستعدادات للاحتفال باليوم الوطني لمصر، والذي يعقد غدًا الإثنين، تتم على قدم وساق.

ومن المقرر أن يشهد الاحتفال وزير الثقافة الكازاخي، والسفير هيثم صلاح سفير مصر لدى كازاخستان، وبمشاركة واسعة من وسائل الإعلام الكازاخية والعالمية إلى جانب حضور مكثف من جانب رجال الأعمال فى البلدين.

وقال – في بيان اليوم الأحد – إنه سيتم على هامش فعاليات الاكسبو عقد منتدى أعمال مصرى كازاخي مشترك بحضور عدد كبير من الشركات المصرية ونظيرتها الكازاخية بهدف إلقاء الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا الدولتين، وأهمية تعزيز علاقات الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين بما ينعكس إيجابا على معدلات التجارة البينية.

ولفت طه إلى أن زيارة الرئيس السيسي لكازاخستان خلال عام 2016، والتي تم خلالها توقيع عقد مشاركة مصر في اكسبو أستانة قد أثمرت عن منح الجانب الكازاخي الكثير من الامتيازات للجناح المصري، وتم منح مصر جناحا منفردا وسط الأجنحة المتميزة وعلى رأسها الجناح الروسي، وهو ما أعطى لمصر فرصة كبيرة لاستقبال أكبر عدد ممكن من الزائرين.

وأشار المفوض العام المصرى باكسبو أستانة والمدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة إلى أن الجناح المصرى يعقد تحت شعار “أرض الفرص” حيث يعكس المقومات المصرية في مختلف المجالات من خلال عرض مقومات مصر فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتعزيز مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة لمصر، وعرض الثروات الطبيعية وخارطة الطريق لزيادة الاعتماد على هذه المصادر مستقبلا، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية والصناعية والتعرف على خطط التنمية المستقبلية.

ولفت إلى أن الجناح المصري يستهدف إبراز الجوانب الحضارية والتاريخية والطبيعية والصناعية لمصر وتأثيرها على العالم من كافة المحاور، بالإضافة إلى استخدام أدوات عرض تفاعلية من أجل إعطاء الزوار تجربة حية لتنتهى رحلة الجناح المصرى ببازار لعرض المنتجات الحرفية والتراثية المصرية ولتقديم الهدايا التذكارية.

يذكر أن معرض اكسبو أستانة يعقد تحت شعار” طاقة المستقبل” ويشارك فيه أكثر من 115 دولة بالإضافة إلى 32 منظمة دولية.