اكسبريس فيدر تخطط لإطلاق خدمة تعمل بالوقود الأخضر

تخطط شركة اكسبريس فيدر ” X-Press Feeders” ، والتي تعد أكبر شركة ملاحة تعمل في نشاط نقل الحاويات ” الفيدر ” أو ما يعرف بالروافد، لتدشين سفينة جديدة تعمل بالميثانول الأخضر.

وأكدت الشركة في بيان لها صادر ” اليوم ” أن الخط الجديد الذي ستعمل به السفينة الجديدة سيعرف بالـ” الممر الأخضر ” وذلك ضمن خطة الشركة لزيادة الاعتماد على السفن التي تعمل بالوقود صديق البيئة، حيث من المقرر أن تعمل السفينة بين منطقة الدول الاسكندنافية والبلطيق في شمال أوربا.

وتمتلك الشركة، التي تدير أكثر من 100 سفينة، 14 سفينة تعمل بالوقود المزدوج قيد الطلب، ومن المقرر تسليمها اعتبارًا من الربع الأول من العام المقبل وحتى منتصف عام 2026، تبلغ سعة كل سفينة من 14 سفينة تعمل بالوقود المزدوج من 1200 حاوية مكافئة ويبلغ طولها الإجمالي 148 مترًا.

ومن المقرر أن تقوم أول سفينة تعمل بالوقود المزدوج، إيكو مايسترو، برحلتها الأولى في الربع الأول من العام المقبل، وسوف تنطلق من شنغهاي – حيث تم بناء السفينة – إلى ميناء روتردام عبر قناة السويس.

ستستخدم سفينة ، إيكو مايسترو، وهي أول سفينة تعمل بالميثانول الحيوي يتم بناؤها في الصين، الميثانول الحيوي في رحلتها إلى أوروبا، خاصة ويعتبر الميثانول الحيوي هو مصدر للطاقة المتجددة يتم إنتاجه من تحلل المواد العضوية، مثل النفايات والمخلفات، ونظرًا لأن الميثانول الحيوي يتم إنتاجه من مصدر متجدد، فإنه غالبًا ما يشار إليه باسم الميثانول الأخضر.

وقالت الشركة أنها تهدف الى تزويد بالميثانول الأخضر طوال الرحلة من شنغهاي إلى روتردام، عبورا بقناة السويس، مؤكدة أن بعض الموانئ في الطريق ليس لديها بنية تحتية في الوقت الحالي لتزويد السفن بالميثانول، لذلك نحن نحثهم لجعل ذلك ممكنًا.

وأكدت الشركة على أن هناك ضرورة على جميع أصحاب المصلحة في الصناعة – ليس فقط شركات الشحن ولكن أيضًا المنظمين ومشغلي الموانئ وموردي الوقود وشركات الخدمات اللوجستية ووكلاء الشحن وأصحاب البضائع المستفيدين (BCOs) – ليتم العمل معًا لجعل الشحن المستدام حقيقة واقعة.

بعد رحلتها الافتتاحية من شنغهاي إلى روتردام، ستعمل السفينة Eco Maestro على شبكة فرعية في شمال أوروبا، ومقرها في الميناء الهولندي.

وستبدأ الطرق الخضراء في الربع الثاني من العام المقبل وستكون من روتردام إلى الموانئ في الدول الاسكندنافية ودول البلطيق، حيث من المقرر أن تكون شركة اكسبريس فيدر ” X-Press Feeders ” أول شركة فيدر متخصصة في العالم لتشغيل سفينة حاويات تعمل بالميثانول الأخضر.

وقد وقعت بالفعل عقدًا ثابتًا مع شركة الوقود الهولندية OCI Global لتوريد الميثانول الأخضر في ميناء روتردام بدءًا من عام 2024.

وخلال يونيو الماضي أعلنت شركة OCI العالمية -اكبر منتج لوقود الميثانول في العالم- أنها بصدد إجراء أولي عملیات تزوید سفن الحاویات التجاریة بالوقود الأخضر لأول مرة في تاريخ صناعة النقل البحري، بالشراكة مع الخط الملاحي العالمي أي بى مولر میرسك.

وقالت في بيان صحفي أن السفينة انطلقت من كوريا الجنوبية بعد تدشينها في رحلتها الاولى يوليو الماضي.

كانت OCI العالمية أعلنت في نوفمبر الماضي، على هامش مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، بدء التشغيل التجريبي لأول مصنع متكامل لإنتاج الهيدروجين الأخضر ، عبر شركتها فيرتيجلوب بالشراكة مع الخط الملاحي ميرسك وشركة سكاتك النرويجية للطاقة المتجددة.