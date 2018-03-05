اكتوبر فارما تتوقع ارتفاع مبيعاتها إلى 480 مليون جنيه فى 2018

رجب عز الذين الت شركة اكتوبر فارما للأدوية إنها تتوقع ارتفاع حجم مبيعاتها خلال 2018 بقيمة 133 مليون جنيه لتصل إلى 480 مليون جنيه بنسبة نمو 37%. وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن هذا التوقع يرجع إلى استحواذ الشركة…

رجب عز الذين

الت شركة اكتوبر فارما للأدوية إنها تتوقع ارتفاع حجم مبيعاتها خلال 2018 بقيمة 133 مليون جنيه لتصل إلى 480 مليون جنيه بنسبة نمو 37%.

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن هذا التوقع يرجع إلى استحواذ الشركة على بعض المستحضرات الجديدة التى تم شراءها من شركة سيجما والتى من المتوقع أن تحدث زيادة فى المبيعات خلال 2018 بقيمة 84 مليون جنيه تقريبا.

وحققت الشركة اجمالى مبيعات بقيمة 350 مليون جنيه خلال 2017 مقارنة بنحو 288 مليون جنيه خلال 2016 بزيادة قدرها 62 مليون جنيه ونسبة نمو 22% .

وارتفعت صادرات الشركة إلى 62 مليون جنيه خلال 2017 مقارنة بنحو 37 مليون جنيه خلال 2016 بزيادة قدرها 25 مليون جنيه .

وتتوقع الشركة انتعاش الصادرات خلال العامين القادميين بعد تسجيل مستحضراتها فى كل من دول مالى والسنغال والنيجر .

وسجلت الشركة عدد من المستحضرات باسم الشركة خلال 2017 ومن المتوقع نزول 5 مستحضرات أخرى خلال عام 2018 .

ووافق مجلس إدارة الشركة فى 30 يوليو 2017 على شراء مستحضرات من شركة سيجما ،وتتوقع الشركة ارتفاع مبيعاتها بسبب تلك الصفقة إلى 480 مليون جنيه خلال 2018 وصولا إلى مليار جنيه بعد خمس سنوات.