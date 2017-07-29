رياضة

اكتمال عقد نصف نهائي البطولة العربية

علي المصرياكتمل عقد الدور قبل النهائي للبطولة العربية، التي تقام في مصر، وتختتم يوم الخامس من أغسطس المقبل، وذلك بتأهل فريق الفتح الرباطي المغربي عن المجموعة الثانية بعد تعادله مع العهد اللبناني بهدف لكل منهما رفع رصيد الفريق المغربي إلى النقطة الخامسة ليتصدر بها مجموعته. وكان قد تأهل كل
29 يوليو، 2017 29 يوليو، 2017

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علي المصري

اكتمل عقد الدور قبل النهائي للبطولة العربية، التي تقام في مصر، وتختتم يوم الخامس من أغسطس المقبل، وذلك بتأهل فريق الفتح الرباطي المغربي عن المجموعة الثانية بعد تعادله مع العهد اللبناني بهدف لكل منهما رفع رصيد الفريق المغربي إلى النقطة الخامسة ليتصدر بها مجموعته. 

وكان قد تأهل كل من الفيصلي الأردني عن المجموعة الأولى، والترجي الرياضي التونسي عن المجموعة الثالثة، فيما خطف الأهلي بطاقة أفضل ثانٍ بفوزه القاتل، أمس الجمعة، على نصر حسين داي الجزائري، بهدفين مقابل هدف.

ومن المرتقب أن تقام، غدًا الأحد، عقب نهاية لقاءات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثالثة، قرعة نصف النهائي.

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