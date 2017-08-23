اكتمال عقد فرق دور المجموعات لأبطال أوروبا

- القرعة تقام غدا فى موناكو.. وتوقعات بمواجهات ناريةعلى المصرىاكتمل عقد الفرق المتأهلة لدور المجموعات بدورى أبطال أوروبا، عقب نهاية لقاءات الذهاب والإياب، لدور تحديد المتأهل للمجموعات، بتأهل ليفربول الإنجليزى، وسسكا موسكو الروسى، وكارباكا أجدام الإذربيجانى، وأبويل نيقوسيا القبرصى، وسبورتنج لشبون

– القرعة تقام غدا فى موناكو.. وتوقعات بمواجهات نارية



على المصرى

اكتمل عقد الفرق المتأهلة لدور المجموعات بدورى أبطال أوروبا، عقب نهاية لقاءات الذهاب والإياب، لدور تحديد المتأهل للمجموعات، بتأهل ليفربول الإنجليزى، وسسكا موسكو الروسى، وكارباكا أجدام الإذربيجانى، وأبويل نيقوسيا القبرصى، وسبورتنج لشبونة البرتغالى.

ستقام غدا الخميس، قرعة دور المجموعات للتشامبيونزليج، في إمارة “موناكو” الفرنسة، بعدما تحددت الفرق المتأهلة للبطولة، والتي سيتم توزيعها على 8 مجموعات، وسيتم وضع الفرق الفائزة بلقب الدوري في أفضل 8 بطولات دوري محلية، على رأس كل مجموعة.

سيتم توزيع الفريق الـ 32 فريقًا، على 8 مجموعات، بشرط عدم تواجد فريقين من نفس البلدـ ويضم التصنيف الأول أبطال الدوريات الأوروبية المحلية، الذين سيتجنبوا مواجهة بعضهم البعض بدور المجموعات: ريال مدريد الإسباني، وبايرن ميونيخ الألماني، ويوفنتوس الإيطالي، وبنفيكا البرتغالى، وتشيلسي الإنجليزى، وشاختار دونيتسك الأوكراني، وموناكو الفرنسى، وسبارتاك موسكو الروسي.

وجاء فى التصنيف الثانى: الثلاثى الإسباتى برشلونة وأتلتيكو مدريد وإشبيلية، وباريس سان جيرمان الفرنسى، وبوروسيا دورتموند الألمانى، ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتى الإنجليزى، وبورتو البرتغالى.

يتكون التصنيف الثالث من نابولى وروما الإيطاليين، وتوتنهام وليفربول الإنجليزيين، وبازل السويسرى وأوليمبياكوس اليونانى، وأندرلخت البلجيكى، وبيشكتاش التركى، فيما ضم التصنيف الرابع كلا من فينورد الهولندى، وماريبور السلوفينى، ولايبزج الألمانى، وسيلتيك الإسكتلندى، وسسكا موسكو الروسى، وسبورتنج لشبونة البرتغالى، وأبويل نيقوسيا القبرصى، وكارباكا أجدام الإذربيجانى.