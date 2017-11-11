اكتمال عقد فرق ثمن نهائى كأس مصر

- 3 أندية من الدرجة الثانية تقصي كبار الممتاز وخروج إنبي أكبر المفاجأت على المصرى أختتمت اليوم السبت، لقاءات دور الـ 32 لكأس مصر، التى أنطلقت من الثلاثاء الماضى، وأقيمت اليوم ثلاثة لقاءات، أسفرت على تغلب الأسيوطى سبورت على الرجاء، بهدف نظيف، وأفلت الاتحاد السكندرى من مفاجأت الكأس، بالفوز على ألعاب

– 3 أندية من الدرجة الثانية تقصي كبار الممتاز وخروج إنبي أكبر المفاجأت



على المصرى

أختتمت اليوم السبت، لقاءات دور الـ 32 لكأس مصر، التى أنطلقت من الثلاثاء الماضى، وأقيمت اليوم ثلاثة لقاءات، أسفرت على تغلب الأسيوطى سبورت على الرجاء، بهدف نظيف، وأفلت الاتحاد السكندرى من مفاجأت الكأس، بالفوز على ألعاب دمنهور، بهدفين مقابل هدف في الوقت الضائع، وفجر أف سي مصر مفاجأة كبري بإقصاء إنبى، بالفوز عليه بهدف نظيف.

وتحددت أطراف دور السته عشر، ولم تحدد حتى الآن لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم، برئاسة عامر حسين، مواعيد وملاعب لقاءات هذا الدور، ولم يشهد دور الـ 32، أى مفاجأت من أندية الدرجة الثانية، سوى إقصاء الجونة لطلائع الجيش، وخروج طنطا على يد حرس الحدود، وتخطي أف سي مصر لعقبة إنبي.

ويلتقى الأهلى مع الداخلية، والأسيوطى سبورت مع الاتحاد السكندرى، وسموحة مع بتروجت، ووادى دجلة مع المصرى، ومصر المقاصة مع المقاولون العرب، وإف سي مصر مع الإسماعيلى، والجونة مع الإنتاج الحربى، وحرس الحدود مع الزمالك.