اكتمال عقد الفرق المتأهلة لدور الستة عشر من المونديال

علي المصرياكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى دور الستة عشر من منافسات كأس العالم "روسيا 2018"، بعد نهاية الدور اﻷول" مرحلة المجموعات، اليوم الخميس، وصعود المنتخبات الـ 16 المتأهلة إلى المرحلة المقبلة.ويبدأ الدور ثمن النهائي السبت المقبل، وستكون قمة مباريات الدور ثمن النهائي بين المنتخبين الأ

علي المصري

اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى دور الستة عشر من منافسات كأس العالم “روسيا 2018″، بعد نهاية الدور اﻷول” مرحلة المجموعات، اليوم الخميس، وصعود المنتخبات الـ 16 المتأهلة إلى المرحلة المقبلة.

ويبدأ الدور ثمن النهائي السبت المقبل،

وستكون قمة مباريات الدور ثمن النهائي بين المنتخبين الأرجنتيني والفرنسي، السبت المقبل، الذي تقام فيه مباراة قوية أخرى تجمع الأورجواي بالبرتغال.

وسيكون مستضيف البطولة المنتخب الروسي على موعد مع نظيره الإسباني الأحد المقبل، وهو اليوم الذي يلتقي فيه المنتخبين الكرواتي والدنماركي.

وسيتجدد اللقاء بين البرازيل والمكسيك في الدور ثمن النهائي الأثنين المقبل، وستقام في اليوم ذاته مباراة المنتخبين البلجيكي والياباني الممثل الوحيد لقارة آسيا.

وفي يوم الثلاثاء الأخير في مرحلة ثمن النهائي، يواجه المنتخب الإنجليزي نظيره الكولومبي، فيما يلتقي المنتخب السويدي بنظيره السويسري.

من جانبه، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، عن حكمي المباراتين الأوليتين لهذا الدور، حيث اختير المكسيكي سيزار راموس لإدارة مباراة منتخبي أوروجواي والبرتغال، فيما سيتولى الإيراني علي رضا فاجاني إدارة المواجهة المنتظرة بين منتخبي فرنسا والأرجنتين.

وسبق لراموس إدارة مباراتي البرازيل مع سويسرا وكولومبيا مع بولندا في مرحلة المجموعات بالنسخة الحالية للمونديال، في المقابل، أدار فاجاني مباراة ألمانيا مع المكسيك، التي انتهت بخسارة منتخب الماكينات بهدف نظيف.