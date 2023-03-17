اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية لنقابة الصحفيين

أعلن أيمن عبد المجيد، السكرتير العام لنقابة الصحفيين، عضو اللجنة المشرفة على الإنتخابات، اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية للنقابة، بحضور 2454 عضو، مطالبًا الأعضاء بالتوجه لمسرح النقابة؛ لمناقشة بنود الجمعية العمومية، قبل بدء التصويت في الانتخابات.

ويشمل جدول أعمال الجمعية العمومية افتتاح الجلسة وتلاوة الاعتذارات، ثانيًا التصديق على محضر الجمعية العمومية السابقة، ثالثًا: عرض تقرير مجلس النقابة، رابعًا: التصديق على الميزانية والحساب الختامي، خامسًا: مناقشة المسائل المقترحة من الزملاء، والمعروضة عن طريق مجلس النقابة، بشرط موافقة الجمعية العمومية على مناقشتها، ولا يجوز مناقشة غيرها.