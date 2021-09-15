بورصة وشركات

اكتمال النصاب القانوني لعمومية مصر المقاصة بحضور 82.2% لانتخاب مجلس إدارتها الجديد

ودعت الشركة، لاجتماع الجمعية، يوم 15 سبتمبر 2021، لاختيار مجلس الإدارة الجديد للفترة 2021 وحتى 2024، وذلك من بين 39 مرشحًا بينهم 4 متنافسين على منصب رئيس مجلس الإدارة
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12:22 م, الأربعاء, 15 سبتمبر 21 12:22 م, الأربعاء, 15 سبتمبر 21

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عملت “المال” أن النصاب القانوني بعمومية “مصر المقاصة” بحضور ٨٢.٢% فيما لا يزال التسجيل الإلكتروني مستمرا حتى الوقت الحالي لانتخاب مجلس الإدارة الجديد في دورته لعام ٢٠٢١_٢٠٢٤.

ويتم حاليًا شرح كيفية التسجيل الإلكتروني للحضور للتصويت على المرشحين.

ودعت الشركة، لاجتماع الجمعية، يوم 15 سبتمبر 2021، لاختيار مجلس الإدارة الجديد للفترة 2021 وحتى 2024، وذلك من بين 39 مرشحًا بينهم 4 متنافسين على منصب رئيس مجلس الإدارة.

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واعلنت شركة مصر للمقاصة عن ورود كتاب إليها من الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 6186 بتاريخ الأمس باعتذار 2 عن عدم خوض انتخابات مجلس إدارة الشركة المقرر إجراؤها اليوم.

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم الأربعاء، إن أحمد عبد الحليم رشدي العروسي المرشح عن شركات الوساطة في الأوراق المالية وشاهيناز نبيل أمين فودة المرشحة من ذوي الخبرة ممن لا يحق لهم تولي منصب العضو المنتدب قد اعتذروا عن خوض انتخابات مجلس الإدارة للدورة من 2021/2024.

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