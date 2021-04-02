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اكتمال النصاب القانوني لانتخابات التجديد النصفي بنقابة الصحفيين

اكتملت الجمعية العمومية بتسجيل 2434 عضو بالقاهرة والإسكندرية
سلوى عثمان 3:39 م, الجمعة, 2 أبريل 21 3:39 م, الجمعة, 2 أبريل 21

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أعلن خالد ميري، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، اكتمال النصاب القانونى لعقد الانتخابات اليوم بعد الانتهاء مم عقد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين للموافقة على الميزانية .

واكتملت الجمعية العمومية بتسجيل 2434 عضوا بالقاهرة والإسكندرية .

وينص قانون نقابة الصحفيين المصريين على أن تعقد الجمعية العمومية في الجمعة الأولى من شهر مارس كل عام لإقرار الميزانية، ويسجل في كشوف حضور الجمعية العمومية الأعضاء المسجلون بجدول المشتغلين والمسددون لاشتراكات النقابة.

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات الصحفيين 2021 أعلنت عدم اكتمال النصاب القانوني لهذه الجمعية حيث حضر فقط 157 عضوا بواقع 145 عضوا بمقر النقابة الرئيسي في القاهرة، و12 عضوا فقط في فرعية النقابة بالإسكندرية، ويمثل هذا الرقم ما يقرب من 2% بينما كان يتطلب لاكتمال النصاب القانوني تسجيل 50% +1 من الأعضاء أي حضور 4873 عضوا ممن سددوا الاشتراك.

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يذكر أن هناك 32 لجنة موزعة على مساحة نادي المعلمين – مقر إجراء الانتخابات – وتبلغ مساحة اللجنة الواحدة خمسة أمتار فى خسمة أمتار، وهناك مساحة أرض فضاء واسعة، كما ستكون هناك استراحة للصحفيين، كما أن إجراءات التسجيل بدأت من العاشرة صباحا إلى 12 ظهرا ومع عدم اكتمال النصاب القانوني، امتدت المدة إلى واحدة ظهرا، وينتهي التصويت في السابعة مساءً بدلا من الخامسة حتى يكون هناك وقت متاح للصحفيين لتجنب التكدس الكبير.

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كان من المقرر إجراء الانتخابات 19 مارس الماضي ولكن لجنة الانتخابات قررت تأجيلها ــ نظرا للظروف الاستثنائية من تفشي وباء كورونا واستحالة إجرائها بمقر النقابة المغلق ــ وتقرر انعقادها بنادى المعلمين اليوم الجمعة 2 إبريل ، والانعقاد الثاني يكفى لاكتمال النصاب حضور ربع عدد الأعضاء بجدول المشتغلين والمسددين للاشتراكات أي نحو 2500 عضو .

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يتنافس على مقعد النقيب 6 مرشحين هم: ضياء رشوان، ورفعت رشاد، وكارم يحيى، والسيد الإسكندراني، ومحمد المغربي، وطلعت هاشم، بينما يتنافس على عضوية 6 مقاعد بمجلس النقابة 55 مرشحا بواقع 20 مرشحا فوق السن، و35 مرشحا تحت السن.

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بقلم سلوى عثمان

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