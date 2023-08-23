اكتمال النصاب القانوني لأول جمعية عامة لاتحاد الأوراق المالية بحضور 67%  

اكتمل، منذ قليل، النصاب القانوني في أول جمعية عامة للاتحاد المصري للأوراق المالية، وبدأت اللجنة التأسيسية مناقشة جدول الأعمال، بحضور بلغ 155 صوتًا، من الإجمالي البالغ 231، وذلك بنسبة بلغت 67%.

ومن المفترض أن تبدأ الجمعية العامة لمناقشة جدول الأعمال التالى: 1- المصادقة على حساب الإيرادات والمصروفات وتقرير مراقب الحسابات، خلال فترة عمل اللجنة التأسيسية. 2- تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه. 3- تعيين المستشار القانوني وتحديد أتعابه. 4- انتخاب مجلس إدارة الاتحاد.

ومن المفترض أن تبدأ اللجنة التأسيسية إخلاء مسئوليتها، تمهيدًا لبدء انتخاب أول مجلس إدارة.