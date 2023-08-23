اكتمال النصاب القانوني لأول جمعية عامة لاتحاد الأوراق المالية بحضور 67%  

اكتمال النصاب القانوني لأول جمعية عامة لاتحاد الأوراق المالية بحضور 67%  
جريدة المال

أسماء السيد

أحمد أبوسيف

5:30 م, الأربعاء, 23 أغسطس 23

اكتمل، منذ قليل، النصاب القانوني في أول جمعية عامة للاتحاد المصري للأوراق المالية، وبدأت اللجنة التأسيسية مناقشة جدول الأعمال، بحضور بلغ 155 صوتًا، من الإجمالي البالغ 231، وذلك بنسبة بلغت 67%.

ومن المفترض أن تبدأ الجمعية العامة لمناقشة جدول الأعمال التالى: 1- المصادقة على حساب الإيرادات والمصروفات وتقرير مراقب الحسابات، خلال فترة عمل اللجنة التأسيسية. 2- تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه. 3- تعيين المستشار القانوني وتحديد أتعابه. 4- انتخاب مجلس إدارة الاتحاد.

ومن المفترض أن تبدأ اللجنة التأسيسية إخلاء مسئوليتها، تمهيدًا لبدء انتخاب أول مجلس إدارة. 

جريدة المال

أسماء السيد

أحمد أبوسيف

5:30 م, الأربعاء, 23 أغسطس 23