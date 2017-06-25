اكتمال المربع الذهبي في كأس القارات

سكاي نيوز عربيةتأهلت ألمانيا إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس القارات 2017 لكرة القدم المقامة في روسيا، إثر فوزها على الكاميرون 3-1 الأحد في سوتشي في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية.وسجل أهداف ألمانيا كريم ديميرباي في الدقيقة (48) وتيمو فيرنر في الدقيقتين 67 و82 هدفي ألم

سكاي نيوز عربية

تأهلت ألمانيا إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس القارات 2017 لكرة القدم المقامة في روسيا، إثر فوزها على الكاميرون 3-1 الأحد في سوتشي في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية.

وسجل أهداف ألمانيا كريم ديميرباي في الدقيقة (48) وتيمو فيرنر في الدقيقتين 67 و82 هدفي ألمانيا، أما هدف الكاميرون فسجله الحارس الألماني مارك آندريه تير شتيغن في الدقيقة 79 بالخطأ في مرماه.

وبلغت تشيلي نصف النهائي بتعادلها مع أستراليا 1-1 يوم الأحد في ختام منافسات المجموعة الثانية.

وستلاقي تشيلي في الدور نصف النهائي البرتغال بطلة أوروبا، فيما تواجه ألمانيا المنتخب المكسيكي.