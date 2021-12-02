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«اكتشفت مقبرة بداخلها تابوت فرعوني».. الداخلية تضبط عصابة للتنقيب عن الآثار بالقاهرة

مكونة من 8 أفراد.
أماني عوض 12:54 م, الخميس, 2 ديسمبر 21 12:54 م, الخميس, 2 ديسمبر 21

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ألقت أجهزة وزارة الداخلية القبض على تشكيل عصابي مكون من 8 أشخاص، تخصص في التنقيب عن الآثار واتضح عثورهم على مقبرة أثرية تحوي تابوت فرعوني من الجرانيت بمنطقة عين شمس بمحافظة القاهرة.

عصابة التنقيب عن الآثار

ترجع التفاصيل، إلى تأكيد معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، أن تشكيل عصابي تخصص في التنقيب عن الآثار بمنطقة عين شمس، تمكنوا من الوصول إلى مقبرة أثرية تحوي تابوتًا فرعونيًا وشروعهم في البحث عن وسيلة لبيعه وتهريبه لخارج البلاد.

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وبالفحص وإجراء التحريات الدقيقة تبين صحة الواقعة، وأمكن تحديد أفراد ذلك التشكيل العصابي وهم: 8 أشخاص -يوجد 6 منهم لهم معلومات جنائية- واتفق جميع المتهمين على الاشتراك في الحفر أسفل العقار المشار إليه خلسة للتنقيب عن الآثار، وفي سبيل ذلك اشتروا بدروم بمنطقة عين شمس أسفل أحد العقارات، لتسهيل أعمال الحفر.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم واعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وتعمدوا إخفاء الحفرة بقصد التهريب لخارج البلاد، وبارشادهم توصلت إلى مكان التنقيب والحفر المشار إليه.

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مقبرة أثرية في عين شمس

وتبين أنه بمساحة 240 متر تقريبًا عبارة عن مسطح وعدة حجرات، ووجود باب خشبي منزلق مشيد حديثًا لإخفاء معالم فتحة الحفر برفعه تبين وجود غطاء أسمنتي مُعد خصيصًا لغلق الفتحة، بتحريكه تبين وجود حفرة بعمق ثلاثة أمتار ومجهزة بسلم حديدي للنزول إلى الأسفل.

كما تبين وجود مقبرة أثرية وبداخلها تابوت جرانيتي ضخم يصل طوله إلى ثلاثة أمتار، وعليه نقوش فرعونية، وعثرت على كمية كبيرة من الأدوات المستخدمة في التنقيب والحفر.

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وبمناقشة المتهمين عن ظروف وملابسات الواقعة اعترفوا بتوزيع الأدوار فيما بينهم لارتكابها على النحو المشار إليه.

واتخذت الإجراءات القانونية، والتحفظ على موقع التنقيب المشار إليه بمشتملاته وتعيين الحراسة اللازمة، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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